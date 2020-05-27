Иерусалим, , 13:14 — REGNUM Коронавирус оказался для экономики Израиля страшнее многих других напастей. Ни мировой финансовый кризис, ни террористические атаки не нанесли такого ущерба, как это сделала эпидемия коронавируса, сообщает Ynet.

Представители Центрального статистического бюро Израиля, оценив ситуацию на конец мая, заявили о более чем 7% падении ВВП страны. Причина такого падения очевидна, заключается она в приостановке экономической деятельности на период карантина.

Причем даже эти, довольно тревожные данные еще не показывают всей картины, ведь сбор информации продолжается и более точные сведения о состоянии экономики жители станы получат лишь в середине июня, отмечают жуналисты.