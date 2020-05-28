Москва, , 11:23 — REGNUM В условиях экономического спада еврозоне стоит опасаться нехватки эффективного спроса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM. В то же время, по его мнению, постоянные опасения роста инфляции выглядят преувеличенными.

«В условиях экономического спада еврозоне стоит опасаться дефляции — нехватки эффективного спроса. Деньги могут быть, но они не будут представлять собой реальный спрос в экономике. Большая часть этих денег будет находиться на финансовом рынке, а не в реальном секторе. Вот в чём проблема, — сказал Колганов. — В условиях классического спада производства у предпринимателей нет уверенности в перспективах бизнеса. И действительно, эти перспективы плохие. В этих условиях никто не хочет вкладываться в производство, опасаясь, что он не сможет сбывать свою продукцию. Кроме того, сокращаются доходы населения, со стороны которого падает спрос на производимую продукцию. В итоге для того, чтобы эту производимую продукцию сбывать, приходится снижать цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка ЕС заявила, что из-за пандемии и вызванных ею ограничений снижение ВВП еврозоны будет вдвое более значительным, чем во время кризиса 2008−2009 годов.

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