Сеул, , 15:48 — REGNUM В первом квартале 2020 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи сократился на 1,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный Банк Кореи (ЦБ).

Ранее ЦБ прогнозировали спад показателя на 1,4%. Отмечается, что сокращение темпов роста ВВП оказалось самым существенным после третьего квартала 2008 года, когда в стране зафиксировали сокращение показателя на 3,3%.

По данным ЦБ, в первом квартале 2020 года в Южной Корее резкий спад произошёл практически во всех секторах экономики. Частное потребление сократилось на 6,5%, что является самым резким падением после первого квартала 1998 года, когда показатель сократился на 13,8%. Реальный валовый национальный доход (ВНД) сократился на 0,8% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Инвестиции в строительство выросли на 0,5%, в оборудование — на 0,2%, в интеллектуальную собственность — на 0,8%.