Москва, , 16:04 — REGNUM Падение цен на нефть продолжается. С самого открытия торгов 29 мая цена нефти марки Brent постепенно шла вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К вечеру процент её падения составляет 2%, цена едва удерживается выше $34,50 за баррель. Одновременно цена WTI снижается почти аналогичными темпами, на 2,6%, находясь чуть выше $32 за баррель.

На снижение цен чёрного золота, скорее всего, повлияли вышедшие вчера вечером данные о динамике товарных запасов нефти в США.

За неделю запасы неожиданно выросли на 7,93 млн баррелей, не оправдав ожиданий аналитиков, предсказывавших падение запасов почти на 2 млн баррелей.

Ожидание сегодняшней пресс-конференции президента США Трампа по «гонконгскому вопросу» сильно нервирует рынок, опасающийся нового торгового конфликта двух великих держав.

Цена Brent в ближайшее время может колебаться в коридоре $34−37 за баррель, выход из него возможен в любом направлении в зависимости от новостей. По цене Brent на сегодня прогноз: $34,50−36,50 за баррель», — считает эксперт.

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