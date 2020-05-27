Кишинёв, , 00:57 — REGNUM В Молдавии отмечают резкое падение объема денежных переводов от гастарбайтеров в России. Как передает ИА REGNUM, по итогам апреля Россия опустилась с первой строчки по объему переводов в республику сразу на четвертую — после Израиля, Италии и Германии.

На Россию в структуре переводов в Молдавию теперь приходится менее 13%, в то время как несколько лет назад эта доля доходила до 65%, а в последние месяцы составляла около 25%. Теперь более половину переводов в Молдавию присылают из стран Евросоюза, причем в апреле этот показатель вырос в 1,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года.

Среди государств больше всего переводов поступили из Израиля — $15,5 млн, Италии — $14 млн, Германии — $13,3 млн, России — $11,7 млн и Великобритании — $6,1 млн.

В целом объем денежных переводов в Молдавию в апреле снизился на 11,5% по сравнению с апрелем прошлого года и достиг $92 млн. Всего с начала года в Молдавию из-за рубежа перевели $368,3 млн., что на 11,4 млн. или 3% меньше, чем год назад.

В структуре переводов 58,1% приходится на евро, 40% —на доллары США и лишь 1,9% — на российские рубли.

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы в общей сложности за рубежом находились около 1 млн из примерно 3,5 млн граждан Молдавии. Более половины из них находились в России, на втором месте — Италия. В последние годы переводы от гастарбайтеров составляли около 20% ВВП Молдавии. С началом пандемии коронавируса гастарбайтеры стали массово возвращаться в республику.

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