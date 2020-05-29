Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Сокращение расходов потребителей на 13,6% произошло в апреле на фоне пандемии в США. Об этом 29 мая сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

Падение показателя потребления стало самым существенным с 1959 года, согласно данным, которые приводит агентство Reuters. Аналитики предсказывали сокращение потребительских расходов на 12,6%, при понижении доходов на 6,5%.

В то же время, по данным минторга США, личные доходы населения, вопреки прогнозам аналитиков, по сравнению с мартом выросли на 10,5%. Американское ведомство поясняет, что причиной такого роста стало увеличение государственных социальных выплат за счет федеральных программ восстановления экономики в ответ на пандемию коронавируса.

Реальные располагаемые доходы населения, которые характеризуют покупательную способность населения, выросли в апреле на 13,4% по сравнению с мартом.

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