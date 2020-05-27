Москва, , 08:44 — REGNUM На фоне введённых в большинстве стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции карантинных мер расходы потребителей нефти существенно сократятся. Такие прогнозы даются в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) по инвестициям в энергетику.

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Так, по оценкам экспертов, в 2020 году падение глобального потребления нефти снизится на $1 трлн — до $2,5 трлн, тогда как поступления в электроэнергетическом секторе сократятся только на $180 млрд, что во многом будет вызвано ростом неплатежей.

«В результате глобальных ограничительных мер мировой спрос на нефть снизился в беспрецедентных масштабах», — отмечают в МЭА.

Так, в регионах, где действуют ограничения, использование автотранспорта упало на 50−75%, а к концу марта 2020 года средняя глобальная активность автомобильного транспорта уменьшилась почти на 50% от уровня 2019 года, сообщают «Вести.ру». Что касается воздушных перевозок, то во многих странах мира они практически полностью были прекращены. Снижение активности авиации в некоторых европейских странах превысило 90%.

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В МЭА отметили, что мировой спрос на энергоносители по итогам первого квартала 2020 года упал на 3,8%. Больше всего пострадали спрос на уголь и нефть. Спрос на электроэнергию в периоды полных блокировок в ряде стран падал на 20%.

При этом, по прогнозам аналитиков, непосредственно инвестиции в нефтегазовый сектор упадут на 32% (почти на $250 млрд), инвестиции в угольную промышленность — на 15% (около $20 млрд). В целом мировая энергетика недосчитается 20% инвестиций от уровня прошлого года, они снизятся до $1,5 трлн.