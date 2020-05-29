Нью-Йорк, США, , 22:28 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiate) превысила $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 29 мая.

По состоянию на 21:33 мск стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в июле росла на 4,6% — до $35,27 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась выше уровня $35 за баррель 11 марта 2020 года.

Тем временем августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 4,41% — до $37,62 за баррель.