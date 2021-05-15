Наталия Судец

Автор

Журналист, фотограф, режиссер, спикер, эколог. Член Русского географического общества, Союза фотографов дикой природы, амбассадор заповедных территорий России, организатор и куратор фотовыставок и фестивалей о дикой природе России. Финалист конкурсов «Дикая природа России» National Geographic Россия, «Золотая черепаха», лауреат кинофестиваля «Меридиан надежды» 2017 года в номинации «Лучший заказной фильм», участник фотовыставок «Заповедная Россия», «Первозданная Россия», «Сто лет сохраняя будущее», «Территория ирбиса», «Вырастим еду для будущих поколений», «Взгляд» и другие. Работала на Первом канале и ВГТРК, в Программе развития ООН и Информационно-аналитическом центре Минприроды России. В заповедной системе – более 10 лет. Профессиональные интересы – дикая природа и люди. Единственный в мире журналист, который сопровождает программу восстановления популяции лошади Пржевальского в России с момента ее старта в 2015 году в Оренбургском заповеднике. Премьера авторского фотопроекта «Лошадь Пржевальского: последняя дикая лошадь на Земле» состоялась в 2018 году в Москве на Страстном бульваре, затем в Российском центре науки и культуры в Праге и Посольстве России в Чехии. Фотовыставка до сих пор гастролирует по России, объехав Кавказ, Урал, Хакассию. Проект стал лауреатом премии «Серебряный лучник. Чехия» в 2019 году и получил специальный приз Посольства «За вклад в популяризацию дикой природы России за рубежом». Автор проекта «Заповедные истории». <a href=https://www.youtube.com/user/DebriClub target=_blank >YouTube</a> <a href=https://nat-geo.ru/community/user/206728/ target=_blank >nat-geo.ru</a> <a href=https://500px.com/p/brigantine target=_blank >500px.com</a> <a href=https://stihi.ru/avtor/brigantine target=_blank >stihi.ru</a>