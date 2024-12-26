Пермь, 26 декабря, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Судовладельца танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение при шторме в Керченском заливе, оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае.

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«В ходе расследования установлены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в непроведении для экипажа танкера обучения по охране труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. За выявленные нарушения ООО «Кама шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что для всесторонней проверки деятельности компании Пермская транспортная прокуратура начала надзорное мероприятие с участием должностного лица регионального госинспекции труда в качестве специалиста.

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