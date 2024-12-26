Следователи СК России будут расследовать обстоятельства расстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины с ребенком в Селидово Донецкой Народной Республики, сообщает 26 декабря Следственный комитет РФ.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

Мать и сын были убиты в начале октября 2024 года, до освобождения города российскими бойцами, сообщила «РИА Новости» 26 декабря местная жительница Елена Николаенко. По её словам, также украинские военные убили соседа, который на следующий день попытался подобраться к их телам. Таким известием ознаменован новый, 1036-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Елена Николаенко пояснила, что в день убийства мать с ребёнком, которому было 12-13 лет, как обычно отправились навестить бабушку, живущую в собственном доме. Когда они шли по привычной тропинке, мальчик вырвался и направился в сторону девятиэтажек, где засели киевские боевики. Вначале они застрелили мать, которая побежала следом за сыном и закрыла его своим телом, а потом и ребёнка, который попытался укрыться от пуль, пояснила Елена Николаенко.

Селидово расположено в 40 км к северо-западу от Донецка. Там находился один из крупнейших укрепрайонов ВСУ. О взятии города контроль российских войск Минобороны сообщило 29 октября 2024 года.

По данным председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, всего было расстреляно более 100 мирных граждан Селидово. Он также отметил, что украинские военные чаще всего стреляли по людям в упор, большинство жертв — старики и женщины. Были случаи, когда частные дома сжигали, людей расстреливали целыми семьями, сказал общественный деятель.

О том, что к расстрелам мирных жителей в ДНР могут быть причастны иностранные наёмники, сообщил 21 декабря глава республики Денис Пушилин. Он подчеркивал, что в каждом населённом пункте, который освободили российские войска, люди рассказывают «очень жуткие вещи о зверствах» ВСУ, но ни одно из таких свидетельств не остаётся без внимания правоохранительных органов.

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