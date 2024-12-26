Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является на сегодняшний день одним из центров формирующегося многополярного мира. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться», — отметил Путин.

Деятельность объединения способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов и углублению кооперационных связей, отметил глава государства. Интеграционное взаимодействие приносит выгоду каждому из участников ЕАЭС, помогает обеспечивать стабильный рост экономик в регионе. Идёт повышение качества жизни граждан стран объединения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча в узком составе ВЕЭС

Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит сотрудничество с партнёрами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы.

Саммит ЕАЭС проходит на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Сейчас заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в узком составе. После того как лидеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности, к ним присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и представители Ирана и Кубы.

Как сообщало ИА Регнум, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Узбекистан, Куба и Молдавия являются странами-наблюдателями. В конце прошлого года ЕАЭС подписал полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

На территории «Игоры» 25 декабря прошёл неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств. В нём, помимо Путина и Мирзиёева, приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Участники встречи также подвели итоги года и обсудили планы сотрудничества в рамках СНГ на 2025 год.