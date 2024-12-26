Лавров: Украине нужны выборы, если она хочет легитимного президента
Москва, 26 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Украине необходимо провести выборы, если эта страна хочет легитимного президента. На данный момент там легитимна только Верховная рада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что с вопросом легитимности нынешней украинской власти должны разбираться сами жители Украины, которым нужно привести положение дел в Киеве в соответствие с конституцией страны.
«Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно её председатель», — рассказал он в ходе пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ.
Лавров отметил, что сейчас наиболее важно не подбирать какую-либо команду от киевского режима для переговоров, а разобраться с первопричинами украинского кризиса, так как без их устранения никаких договорённостей быть не может. Министр добавил, что ранее он подробно останавливался на этих первопричинах и выразил надежду на то, что все заинтересованные в продвижении переговоров по Украине понимают, о чём идёт речь.
«Это, повторю ещё раз, не предварительные условия, это то, что всем участникам этого процесса, этого конфликта необходимо было выполнить давно в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами и в том числе в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципы которого должны применяться во всей их полноте и взаимосвязи», — пояснил глава МИД РФ.
Как сообщало ИА Регнум, полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли ещё в мае, однако он отменил президентские выборы на Украине. В связи с этим Путин 16 декабря отметил, что в украинской конституции нет способа для продления полномочия президента, а ссылка на военное положение в стране в этом случае не имеет никакого значения. Киевский режим в полной мере демонстрирует признаки утраты государственности, добавил глава государства.
Российский лидер 19 октября заявил, что Москва готова говорить с любым человеком на Украине после выборов президента в этой стране, включая Зеленского, однако подписывать мирные документы РФ будет только с легитимными властями Украины.