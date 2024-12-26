Москва, 26 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Украине необходимо провести выборы, если эта страна хочет легитимного президента. На данный момент там легитимна только Верховная рада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Evgen Kotenkо/Global Look Press

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что с вопросом легитимности нынешней украинской власти должны разбираться сами жители Украины, которым нужно привести положение дел в Киеве в соответствие с конституцией страны.

«Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно её председатель», — рассказал он в ходе пресс-конференции с российскими и зарубежными СМИ.

Лавров отметил, что сейчас наиболее важно не подбирать какую-либо команду от киевского режима для переговоров, а разобраться с первопричинами украинского кризиса, так как без их устранения никаких договорённостей быть не может. Министр добавил, что ранее он подробно останавливался на этих первопричинах и выразил надежду на то, что все заинтересованные в продвижении переговоров по Украине понимают, о чём идёт речь.

«Это, повторю ещё раз, не предварительные условия, это то, что всем участникам этого процесса, этого конфликта необходимо было выполнить давно в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами и в том числе в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципы которого должны применяться во всей их полноте и взаимосвязи», — пояснил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли ещё в мае, однако он отменил президентские выборы на Украине. В связи с этим Путин 16 декабря отметил, что в украинской конституции нет способа для продления полномочия президента, а ссылка на военное положение в стране в этом случае не имеет никакого значения. Киевский режим в полной мере демонстрирует признаки утраты государственности, добавил глава государства.

Российский лидер 19 октября заявил, что Москва готова говорить с любым человеком на Украине после выборов президента в этой стране, включая Зеленского, однако подписывать мирные документы РФ будет только с легитимными властями Украины.