Анапа, Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Проблема загрязнения мазутом побережья Чёрного моря может быть решена в ближайшее время. Об этом 26 декабря заявил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

Кадр из видео

Он также отметил, что сплошного загрязнения побережья на Кубани нет.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберёмся… Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей», — заявил он.

Ранее Куренков прибыл в Анапу для проверки организации и проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Керченского пролива.

На данный момент загрязнённый нефтепродуктами грунт собирают и вывозят на пяти участках общей протяженностью 54 км. Всего вывезли уже свыше 23,5 тыс. т. На месте трудятся более 4300 человек и свыше 400 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера «Волгонефть», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка мазута.

Позднее Ространснадзор в ходе проверки установил, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории. Несколько танкеров компании не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил краевой режим ЧС из-за продолжающегося выброса нефтепродуктов на берега Анапы и Темрюкского района. Губернатор поблагодарил волонтёров и жителей края за помощь в ликвидации последствий ЧП.

24 декабря собственник судна «Волгонефть-239» обязался поднять танкер со дна и утилизовать. Подтверждение от собственника «Волгонефть 212» ожидается в ближайшее время. Ликвидация мазута с прибрежных территорий идёт с утра до поздней ночи. Основные работы проводятся на двух участках — от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы, отметили в Минприроды РФ.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».