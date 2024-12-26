Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров в Ленинградской области перед саммитом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кадрами процесса 26 декабря поделился белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Кадр из видео

«Рабочее утро Первого [президента]. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — гласит подпись к фотографиям.

На них глава республики орудует топором перед деревянным домиком с флагом Белоруссии и номером 19. Перед президентом скопилась внушительная горка поленьев.

Саммит глав государства ЕАЭС проходит 26 декабря на курорте «Игора». Белоруссия с начала 2025 года примет председательство в этой организации.

Белорусский лидер уже не первый раз демонстрирует мастерство в колке дров. 7 ноября Лукашенко показал, как правильно расправляться с пеньками, приняв участие в III чемпионате по колке среди журналистов. Колоть дрова нужно обязательно в перчатках, перед ударом найти трещину, а бить топором нужно в краешек кругляка, отметил он. 8 октября, перед началом саммита СНГ в Москве, белорусский лидер нарубил берёзовых дров.