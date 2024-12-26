Москва, 26 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Московский суд продлил арест трём фигурантам, обвиняемым в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, до 12 апреля. Об этом 26 декабря заявили в правоохранительных органах.

Pavel Kashaev/Global Look Press Василий Прозоров

Кроме того, сообщалось о двух новых подозреваемых в деле о подрыве машины бывшего украинского военного, оба мужчины арестованы, один из них — заочно.

«Следствие установило двух новых лиц, предположительно участвовавших в этом преступлении. Это гражданин Украины Журавлёв Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун«, — отметил источник в органах в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Москве произошёл подрыв припаркованного внедорожника экс-подполковника СБУ. Взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел в автомобиль и завёл его, мужчину госпитализировали с травмой ноги.

ФСБ позднее сообщила о задержании первого подозреваемого в подрыве автомобиля, которым оказался россиянин Владимир Головченко. Он признался, что проживал на Украине, где его завербовала СБУ. Второй арестованный курьер Иван Пискарь сообщил, что именно доставил взрывчатку в Москву после получения его в Литве.

В Луганске 23 апреля задержали третьего участника покушения на экс-подполковника СБУ, который перевёл курьеру 10 тыс. рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, закамуфлированных под косметику.

По информации ФСБ, ещё одним агентом СБУ, участвовавшей в покушении, была Ярослава Хрестина (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). 24 декабря суд Москвы заочно арестовал её по статьям о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.