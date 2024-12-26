Анкара, 26 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Транзит судов через пролив Босфор в Турции временно перекрыли в обе стороны из-за неполадок у танкера, следовавшего в Россию. Об этом 26 декабря сообщил турецкий минтранс.

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«Из-за того, что танкер Cordelıa Moon сломался перед проливом Босфор в районе квартала Еникёй во время следования из Ялова в Россию, движение судов по Босфору было временно приостановлено в обоих направлениях», — процитировал министерство телеканал Ekoltv.

Иные подробности произошедшего Минтранс не привёл.

По информации онлайн-ресурса отслеживания судов Marine Traffic AIS, танкер длиной в 274 м под флагом Панамы следовал в Новороссийск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября причиной приостановки движения судов в проливе Босфор стал шедший из России под флагом Панамы нефтеналивной танкер Nazan. У судна длиной 114 м отказал руль в районе побережья Кандилли. Судно следовало из России в порт Коджаэли на северо-западе Турции.

В октябре Босфор временно закрывали для движения в обоих направлениях из-за поломки судна. У 106-метрового сухогруза, следовавшего из Израиля в Болгарию, произошла неисправность оборудования.