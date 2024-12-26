Глава МЧС Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани
Глава МЧС Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани из-за мазута
Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Проблем с открытием курортного сезона на Кубани из-за разлива мазута не будет. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — заявил Куренков.
Как отметил министр, на побережье Чёрного моря продолжается ликвидация последствий разлива мазута. Кроме того, идут работы в прибрежной зоне, чтобы выбросов на территории пляжей было как можно меньше.
Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Произошла частичная утечка нефтепродуктов.
МЧС ведёт работу по очистке побережья Чёрного моря от мазута. В Анапе создали единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую помощь оказывают волонтёры.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что собственники затонувших танкеров обязались поднять и утилизировать их.