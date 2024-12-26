Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Проблем с открытием курортного сезона на Кубани из-за разлива мазута не будет. Об этом 26 декабря сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

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«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — заявил Куренков.

Как отметил министр, на побережье Чёрного моря продолжается ликвидация последствий разлива мазута. Кроме того, идут работы в прибрежной зоне, чтобы выбросов на территории пляжей было как можно меньше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937928" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Кубани и в Крыму продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Произошла частичная утечка нефтепродуктов.

МЧС ведёт работу по очистке побережья Чёрного моря от мазута. В Анапе создали единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую помощь оказывают волонтёры.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что собственники затонувших танкеров обязались поднять и утилизировать их.