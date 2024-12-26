Вашингтон, 26 декабря, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе рождественского обращения к согражданам пожелал «катиться в ад» 37 заключённым, которых недавно помиловал, отменив их казнь, действующий американский лидер Джо Байден.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Я отказываюсь желать счастливого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу: катитесь в ад!» — написал он 25 декабря в социальной сети Truth Social.

Кроме того, Трамп поздравил с праздником членов Демократической партии США, но при этом заявил, что они — «сумасшедшие радикально левые» политики.

Как передавало ИА Регнум, Байден перед рождеством отменил казнь для 37 преступников, осужденных за особо жестокие преступления. Им вместо этого назначили пожизненное заключение. Трамп раскритиковал поступок действующего главы государства и пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников.