Бишкек, 26 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Парламент Киргизии одобрил введение штрафов за ношение одежды, закрывающей лицо и не позволяющей идентифицировать человека. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание AKIpress.

Елена Афонина/ТАСС

Штрафом будет облагаться ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением, когда её необходимо носить из-за работы или по медицинским показаниям.

Нарушение будет наказываться штрафом в размере 20 тыс. сомов (около 23 тыс. рублей).

Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение принималось с учётом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.