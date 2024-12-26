* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы привлёк к административной ответственности историка Тамару Эйдельман (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) по статье за дискредитацию армии. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кадр из видео

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум 28 июня, в отношении Эйдельман было возбуждено дело о реабилитации нацизма. На одном из видеохостингов выявили администрируемый ею канал. В одной из видеозаписей обнаружили высказывания, выражавшие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.