Баку, 26 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Минздрав Азербайджана опубликовало список граждан республики, которые погибли в результате падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане. Документ 26 декабря размещён на сайте азербайджанского ведомства.

Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

В списке погибших азербайджанских граждан значатся 25 имён — это 22 пассажира и три члена экипажа.

«Продолжаются работы по идентификации останков некоторых жертв», — уточнили в минздраве республики.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский лайнер потерпел крушение у Актау. В числе возможных причин авиакатастрофы были названы столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последней информации, в результате падения самолёта погибли 38 человек, ещё 29 человек, в том числе трое детей, выжили. Согласно спискам, на борту воздушного судна находились 16 россиян, девять из которых выжили. Спецборт МЧС России 26 декабря доставил их в подмосковный Жуковский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 декабря призвал не спешить строить гипотезы о причинах крушения лайнера в Актау до выводов следствия. Оно уже ведётся и любой такого рода инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями.