Москва, 26 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба закрыла бизнес комика Идрака Мирзализаде, известного своими скандальными шутками. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным канала, ИП комика закрыли, потому что он не может вести бизнес в России. Также его счета в трёх банках были арестованы за долги.

В августе 2021 года нахождение Идрака Мирзализаде в России признали нежелательным и запретили ему въезд в страну на 14 лет. Причиной стала негативная общественная реакция на шутку комика, в которой он оскорбил россиян. Он так и не смог добиться аннулирования запрета.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная налоговая служба заблокировала счета уехавшего из страны комика Александра Долгополова, который высмеивал убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Это было сделано из-за непредоставления декларации в налоговый орган.