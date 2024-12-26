Москва, 26 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) стало одной из главных проблем отечественного футбола. Об этом 26 декабря заявил председатель Объединения отечественных тренеров, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Хороший судья — это тот, которого не заметно на поле. А у нас они себя просто выпячивают грубыми ошибками и неоправданными затяжками игры. Они ошибаются чаще всех», — процитировало его издание «РБ Спорт».

Гершкович отметил, что из-за промахов судей страдают футболисты, тренеры, руководители клубов, спонсоры и болельщики. А футбольные арбитры не несут ответственности за ошибки.

Член РФС считает, что арбитру в футболе после первой ошибки нужно дать время подумать над этим, а после второй — отстранять от судейской работы. Ситуацию не получится исправить, если судьи будут оставаться безнаказанными. Гершкович призвал реформировать эту систему.

Как передавало ИА Регнум, махачкалинский клуб «Динамо» в августе заявил, что команда после возвращения в дивизион РПЛ столкнулась с зашкаливающим числом ошибок в судействе, за шесть матчей пришлось трижды обращался в экспертную комиссию. ФК также отметил безнаказанность футбольных арбитров.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил о коррупции в российском футболе. Он рассказал, что клуб «Крылья Советов» должен порядка 36 млн рублей вероятным преступникам, работающим в судейском корпусе.

РФС назвал заявление Федорищева основанием для обращения в правоохранительные органы. Организация заявила о готовности помогать расследованию.