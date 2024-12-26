Краснодар, 26 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае попросили привлечь федеральные ресурсы для утилизации загрязнённого мазутом грунта. С такой просьбой выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

С соответствующим вопросом он обратился к главе МЧС Александру Куренкову. Вместе с ним и с главой федерального Минприроды Александром Козловым Кондратьев проконтролировал сбор загрязнённого песка в посёлке Веселовка Темрюкского района.

«В рамках краевого режима ЧС береговая зона разделена на сектора, за каждым закреплены муниципальные образования края. Сейчас собрано более 30 тыс. т загрязнённого грунта, но, по предварительным подсчётам, объём может увеличиться до 200 тыс. т», — отметил он.

Краснодарский губернатор также сообщил, что на данный момент важно наладить систему утилизации. Так, в переработке задействованы четыре предприятия, которые ежедневно работают на предельной мощности, и, по словам главы региона, для утилизации прогнозируемого объёма грунта им потребуется много времени.

Сейчас загрязнённый грунт собирают и вывозят на пяти участках общей протяженностью 54 км. Всего вывезли уже свыше 23,5 тыс. т. На месте трудятся более 4300 человек и свыше 400 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера «Волгонефть», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка мазута.

25 декабря Кондратьев объявил краевой режим ЧС из-за продолжающегося выброса нефтепродуктов на берега Анапы и Темрюкского района. Губернатор поблагодарил волонтёров и жителей края за помощь в ликвидации последствий ЧП.

На территории Анапы открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Устранением загрязнения занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».

26 декабря глава МЧС прибыл в Анапу для наблюдения за ликвидацией выброса мазута. Куренков также отметил, что сплошного загрязнения побережья на Кубани нет. Он добавил, что проблема загрязнения может быть решена в ближайшее время и пляжный сезон не находится под угрозой.