Актау, Казахстан, 26 декабря, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, летевший в качестве пассажира на разбившемся в аэропорту Актау самолёте, погиб. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолёта авиакомпании AZAL. По трагической случайности он был пассажиром этого рейса», — указано в Telegram-канале «Уральских авиалиний».

Авиакомпания принесла соболезнования родным и близким молодого человека.

О гибели Агаева также сообщил Вятский государственный университет, в котором он в 2018 году завершил обучение по специальности «Журналистика». На странице вуза в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что погибший был умным, добрым и талантливым человеком. Последние два года жил в Москве и помимо работы увлекался музыкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них выжили. Также в числе выживших трое членов экипажа.

В Азербайджане 26 декабря наступил день траура, который объявили в связи с гибелью людей при падении самолёта. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.