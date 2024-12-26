Москва, 26 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с ещё одной девочкой, ученицей седьмого класса Таисией, мечту которой он исполнил в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что глава государства в рамках благотворительной акции исполнил мечту школьницы — побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Таисия вместе с мамой и братом побывала на репетиции, и для её семьи запланировано ещё несколько праздничных мероприятий в Москве.

У девочки хроническая болезнь почек, и феврале 2022 года ей провели операцию по трансплантации донорской почки в НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова. Донором для Таисии стала её мать.

В ходе телефонной беседы Путин спросил, рассказали ли семье Таисии всю программу, включая посещение катка, музеев и т.д.

«Будет очень интересно. У тебя какие ещё пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь ещё в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?» — спросил у школьницы президент.

Мама девочки сообщила главе государства, что часть программы для детей остаётся секретом, чтобы это стало для них сюрпризом.

«Может, какие-то есть пожелания? Может, что хотите дополнительно? Скажите, мы всё сделаем. Всё-таки Новый год — праздник волшебный», — отметил Путин.

Мать Таисии добавила, что главное новогоднее волшебство для её дочери уже произошло, когда исполнилась её мечта посетить репетицию ансамбля народного танца.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря глава государства принял участие в акции. Одно из писем в шарах, которые он снял с ёлки, было от 10-летней Маргариты из города Шебекино, рассказавшей о мечте посидеть на месте пилота в авиационном тренажёре. Президент РФ в рамках акции «Ёлка желаний» выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.

Позднее, 24 декабря, глава государства исполнил мечту этой девочки, которая совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100», и пообщался с ней по телефону. Для Маргариты и её родителей также устроили вертолётную экскурсию по Московской области.

Акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года, и она призвана дарить новогоднее настроение детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За всё время проведения акции её организаторами были исполнены желания более 60 тыс. человек.