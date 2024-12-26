Брянск, 26 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Подросток из Брянской области пять лет жил с пулей в голове и пошёл к врачам только тогда, когда начались головные боли. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По его данным, пять лет назад, когда мальчик гостил у бабушки, они с братом решили поиграть с пневматической винтовкой и совершили выстрел. Пуля, срикошетив, попала мальчику в голову. Родители узнали об этом тогда же, но ребёнок заявил, что чувствует себя хорошо. Но недавно у подростка разболелась голова, он обратился к врачам, и они диагностировали у него инородное тело в правой теменной области и подострую гематому в правом полушарии.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, медики скоро извлекут пулю.

Как передавало ИА Регнум, в Саратовской области врачи спасли 12-летнего ребёнка с огнестрельным ранением головы. Отмечается, что двое мальчиков играли во дворе. Один из них принёс пневматическую винтовку отца, чтобы показать её другу, и случайно выстрелил ему в голову. Пуля раскололась и застряла в черепе ребёнка. Медики извлекли её и все осколки.