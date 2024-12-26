Москва, 26 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Постановка «Соборная площадь«имеет важное образовательное и историческое значение. Об этом сообщил телеведущий и актер, один из главных героев мультимедийной постановки Леонид Якубович.

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«Это невероятно познавательная история. К сожалению, мы многое теряем в связи с огрехами в образовании и воспитании нашей сегодняшней молодежи», — заявил актер агентству городских новостей «Москва».

По словам Якубовича, подобные спектакли — это серьезный учебно-познавательный процесс, который необходим для возвращения к истокам. Он также рекомендовал смотреть постановку вместе с детьми.

«Дети должны воспитываться на прекрасном. Я говорю это слово — «прекрасно» — в абсолютном смысле этого слова, потому что даже вид самого храма, вид площади храмовой — это настолько красиво и привлекательно, настолько архитектурно правильно», — пояснил он.

Таким образом, постановка способствует воспитанию красивого человека как внешне, так и внутренне, считает артист. Якубович подчеркнул, важность кинопарка «Москино» для развития всей киноиндустрии. Он выразил уверенность, что в дальнейшем в нем будут создаваться масштабные кино — и театральные постановки.

«Я думаю, что это прорыв. Впервые создается на постоянной основе огромная площадка, которая будет использоваться много раз», — поделился Якубович.

По мнению артиста, площадка «Москино» — это большой проект для людей, для постановщиков, которые владеют искусством массовых представлений, больших, крупных, крупной формы.

21 декабря в декорациях «Соборная площадь Москвы» в кинопарке «Москино» состоялась премьера мультимедийного представления «Соборная площадь». В спектакле задействованы 50 именитых актеров, среди которых Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Екатерина Гусева, Елена Захарова и другие. Руководителем творческой группы является режиссер, продюсер и основатель Нового театра Эдуард Бояков.

Сюжет основан на исторических событиях Смутного времени, одного из самых непростых периодов в истории страны. Значимой фигурой в постановке является патриарх Московский Гермоген. Его играет народный артист России, актер и телеведущий Леонид Якубович.

Спектакль дополнен световыми эффектами и видеомэппингом — 3D-проекциями на здания храмов и палат Соборной площади Москвы, которые создадут эффект дополненной реальности. Постановка специально была создана для уличных декораций кинопарка «Москино», которые были открыты для посетителей мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 сентября 2024 года.