Две трети российских граждан уже год предпочитают хранить сбережения в рублях, сообщает ВЦИОМ, уточняя, что в долларах хранят сбережения только 5%, а в евро — только 3%, а у 31% сбережений нет никаких вообще. «Валютчики» же концентрируются преимущественно в обеих столицах. По мнению ведущего эксперта компании ФинЭкспертиза Игоря Шестакова, главная причина такого положения — снижение уровня жизни, когда граждане всё меньше могут позволить себе покупать те товары и услуги, стоимость которых определяется в валюте. Тем временем глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Владимир Путин в целом поддерживает план по отказу от доллара, однако подчеркнул, что о полном отказе от американской валюты речь не идет. В свою очередь, министр финансов Антон Силуановуспокоил россиян, что им не следует опасаться за судьбу своих валютных вкладов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Не хочется кликушествовать, но раз уж правительство принялось успокаивать, что запрета доллара не будет, значит, точно случится засада. Причем, возможно, превентивно», — считает доктор экономических наук Никита Кричевский.

По мнению зампредправления Локо Банка Андрея Люшина,российская экономика не готова к резкому отказу от доллара: с одной стороны, это «будет обозначать постепенное укрепление экономики, а с другой стороны — начнут расти цены на многие зарубежные товары».

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Счетчик на электричество

На этой неделе вновь пошли разговоры о введении социальной нормы потребления электроэнергии: видимо, идей о прорывном развитии России у правительства — целый фонтан, и пенсионная реформа — еще только первые брызги. Вице-премьер Дмитрий Козак предложение одобрил. Проекты нормативных документов должны представить на рассмотрение к 15 января 2019 года. По мнению первого зампреда фракции «Справедливая России» в Госдуме Михаила Емельянова, данное предложение нецелесообразно, социально вредно и аморально:

«В условиях падения реальных доходов населения четвертый год подряд, о какой норме и дополнительных платах за электроэнергию можно говорить! Позиция правительства удивляет своим цинизмом. Но такой принципиальности правительство не проявляет по отношению к естественным монополиям, сырьевикам и энергетикам. То есть эти отрасли могут продавить любое решение».

Называя эту «социальную норму» очередным антинародным проектом правительства, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин уточняет, что планируемая «норма» в 300 кВт/ч в месяц «на точку потребления» — это не норма, а минимум, причем минимум даже для малочисленной семьи в городе, а на селе энергопотребление выше:

«Другими словами, правительство намерено ускорить социальную деградацию и социальное расслоение — как в крупных городах, так и в провинции. Видимо, современные «верхи» так уверовали в непоколебимость выстроенной ими политической системы, что готовы на новые и новые ухудшающие положение граждан России меры», — говорит Демурин, уверенный, что и это решение правительство сможет «пропихнуть» так же, как далёкую от интересов народа пенсионную реформу.

«Я бы отметил в этом вопросе такую сторону, как подтверждение российской поговорки: выборы закончились, забудьте про обещания», — говорит кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета Юрий Данилов.

Вспоминается Ходжа Насреддин в изложении Леонида Соловьева, когда особо усердный делец изобиловал идеями по росту налоговых доходов в бюджет: «А еще я бы установил подать на слезы. Новая подать вызвала бы новые слезы, а новые слезы — новая подать». Вообще знаменитого хитреца и мудреца приходилось вспоминать на этой неделе неоднократно, особенно историю о том, как Ходжа обещал правителю за 20 лет научить ишака читать, ну, а через 20 лет, когда придет время проверки, точно кто-то успеет умереть — или правитель, или Ходжа, или ишак. Так и с прогнозом Минфина, где спрогнозировали курс рубля до 2035 года. По прогнозу изменения курса доллара по отношению к рублю до 2035 года, предложенному Минфином РФ, американская валюта в 2031—2035 годах будет стоить 73,9 рубля.

«Прогнозируемые цифры взяты просто с потолка, а обоснование грамотно написали учёные, — считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета Юрий Данилов. — Форсайт у чиновников из Министерства финансов России явно хромает. Их предвидение цен на нефть на долгосрочную перспективу вовсе абсурдно! Чувствуется, что чиновники сильно перезаложились, как и прежде, поставив такие цифры. Им бы в преферанс так играть».

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Пивные банки

Живое обсуждение на этой неделе получила алкогольная тема: сперва — в связи с появившейся информацией о том, что Минпромторг разработал законопроект, который позволит продавать слабоалкогольные напитки в алюминиевых банках по ночам. И когда представители ведомства от комментариев отказались, то граждане принялись иронизировать, что сейчас как раз нуждается в поддержке алюминиевая промышленность и структуры попавшего под санкции Олега Дерипаски. Тем паче, на прошлой неделе стало известно, что Минпромторг не будет отказываться от идеи предоставлять преференции компаниям Дерипаски при государственных и муниципальных закупках автомобильной и спецтехники, хотя ранее эту идею не поддержала Федеральная антимонопольная служба.

«Новость о планируемом разрешении продавать пиво в банках по ночам, честно говоря, похожа на фейк. Крайне странное предложение — назло американским санкциям разрешим россиянам пить днём и ночью! — считает заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. — Почему бы не закатать в алюминий и остальные продукты питания? Хлеб, масло, молоко. Их-то точно потребляют больше, чем пиво и алкогольные коктейли. С другой стороны, всё уже давно идёт к тому, чтобы ослабить антиалкогольные меры, например, в части продажи пива на спортивных мероприятиях, и разрешить более широко рекламу алкоголя. Кризис, и государству нужны алкогольные деньги для тех же социальных программ».

Алкогольные доходы на соцпрограммы — это так же гениально, как пенсионная реформа ради повышения доходов и заботы о здоровье, что тоже полгода назад казалось бы фейком. А принято было влёт.

«Интересно, конечно, что это предложение Министерства промышленности и торговли появляется одновременно с предложением Минздрава запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. Это свидетельствует о том, что между ведомствами нет даже механического согласования действий, не говоря уже об общих целях. Каждый преследует свои бизнес-интересы», — полагает глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Часть про 21 год касается поддержки главой минздрава Вероникой Скворцовой инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года.

Более того: слабый алкоголь может вернуться на российские автозаправки. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Информацию о том, что правительство согласилось разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, подтвердили и два федеральных чиновника. Основная цель — дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо. Видимо, найден новый вид возобновляемого энергоресурса?

Laborpains.org Отставка

Одна за другой последовали отставки губернаторов: со своих постов ушли главы Липецкой и Курганской областей, Хакасии и Санкт-Петербурга, причем липецкий губернатор Олег Королёв был старожилом — в должности он находился более 20 лет, дольше — только белгородский глава Евгений Савченко.

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А вот Георгий Полтавченко за свои семь лет питерского правления ярких положительных эмоций у граждан практически не вызвал, и запомнится, пожалуй, разорительным стадионом да тем, что при его правлении были установлены аж две позорные памятные доски, которые потом пришлось всем миром снимать.

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И на этой же неделе осужден на крупный штраф и 5 с половиной лет колонии строгого режима бывший челябинский вице-губернаторНиколай Сандаков. А воронежский вице-губернатор, Юрий Агибалов, получивший «золотой парашют», уйдет, как сообщил губернатор Александр Гусев, 8 октября в отставку. Окончательно, не на выходные.

Короткой строкой

— Более 65% граждан России приветствуют большие новогодние каникулы, почти каждый пятый уже распланировал бюджет на празднование Нового года.

— «Как спасать людей?»: красноярским пожарным не хватает зданий и техники.

— «К срыву отопительного сезона и техногенной катастрофе»: скандал в Чувашии.

— В Ростовской области полицейских уличили в «пропаганде нацизма».

— «Дрянь, на коленях будешь стоять!» — ростовский педагог публично унизила пятиклассника.

— Ух ты! В Подмосковье разрешили собирать валежник для личных нужд.

— На белгородской свалке нашли бюллетени с выборов двухлетней давности. Избирком проверяет, может ли находка служить свидетельством нарушений.

— В Госдуму внесен законопроект о либерализации наказания «за экстремизм» (по 282 статье).

— Качество образования в разных регионах России отличается — опрос.

— «Дальше некуда»: ситуация с миллиардными долгами за газ в Чувашии.

— Алишер Усмановрассказал о единственном оставшемся в России олигархе (и это не он).

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

Как известно, демократия в России существует в высококачественной суверенной форме. Ее функционированию почти ничего не мешает, если принимать за таковое существование хорошо окопавшейся политической элиты. Создается впечатление, что опасаются законодатели народной реакции на собственные инициативы, отсюда попытки подстелить соломки в виде дополнительной алкоголизации или меньшего пребывания в интернете в связи с меньшей доступностью электроэнергии. Вариантов еще можно придумать много, главное, чтобы демос (народ) держался подальше от кратоса (власти).