Потеря интереса к курсу валют объясняется снижением уровня жизни — эксперт

Москва, , 13:21 — REGNUM Потеря гражданами РФ интереса к курсам валют объясняется несколькими причинами, главная из которых — снижение уровня жизни, считает ведущий эксперт компании ФинЭкспертиза Игорь Шестаков.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные соцопроса, согласно которым интерес к курсам валют снижается, Так, в октябре 2017 года состояние рубля по отношению к другим валютам интересовало около 60% граждан, а в сентябре 2018 года их число снизилось до 56%.

Потеря гражданами России интереса к доллару, на мой взгляд, объясняется несколькими причинами. Во-первых, снижение уровня жизни среднестатистического жителя России ведет к уменьшению возможности путешествовать за границу и покупать товары, стоимость которых определяется в валюте.

Повседневные расходы граждан России номинированы в рублях, расходы в валюте у большинства населения отсутствуют. Следовательно, нет и интереса к курсу. Кроме того, из-за снижения доходов люди перестали планировать покупку дорогих товаров из-за рубежа — бытовой техники, автомобилей.

Во-вторых, усиление расслоения россиян на богатых и бедных и значительное сокращение среднего класса также способствует снижению интереса к курсам валют. Богатые люди не интересуются курсом, у них и так все хорошо.

А средний класс, в потребительскую корзину которого входят поездки за границу, продолжает следить и интересоваться курсом валюты, так как им необходимо оценить свои финансовые возможности и приобрести путевки или билеты по оптимальной цене.

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