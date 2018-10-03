Соцнорма энергопотребления: «Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать»

Хабаровск, , 07:52 — REGNUM Правительство опять пытается ввести для россиян социальную норму потребления электроэнергии. Первая попытка, которую власти предприняли в 2013 году, вызвала резкую критику граждан. Сегодня власти утверждают, что новая инициатива намного мягче предыдущей. Какого эффекта стоит ждать от очередного нововведения и к чему это может привести?

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Итак, что нам предлагают? Хотя, вряд ли это можно назвать «предложением» — ведь от предложения можно отказаться, и когда вам действительно что-то предлагают, то всегда спрашивают вашего мнения. В данном же случае, как и во многих других, касающихся продажи нам за наши деньги всевозможных коммунальных услуг, будь то газ, тепло, вода и прочее, нашего мнения, а уж тем более согласия, никто не спрашивает. Уйти к тому продавцу, который предлагает более качественные и дешевые услуги, мы тоже не можем: зачастую такого продавца просто нет. Тогда так: что хочет сделать правительство?

Правительство хочет зафиксировать социальную норму энергопотребления на уровне 300 квт/месяц. Норма, по замыслу государевых людей, будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше 300 квт будет оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 квт — по «экономически обоснованному». «Обосновывать», как все мы понимаем, будут именно те, кто продаёт нам электроэнергию. И, как когда-то говорили в Одессе, «не надо делать вид».

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Эксперты, которых привлекло правительство, уверены, что большинство российских домохозяйств вполне уложатся в социальный норматив и переплачивать не будут. Они, эксперты, уже так сказали правительству. Предложение уже получило одобрение правительство в лице вице-премьера Дмитрия Козака.

Однако и это ещё не всё. Далеко не всё.

Конечно, имеется оговорка, что для малоимущих граждан будет предусмотрена субсидия. Однако, не обольщайтесь. Количество тех, кому положена будет эта субсидия, власти сократят до минимума. Например, планируется сократить количество категорий потребителей, приравненных к населению. В настоящее время к населению относят дачные кооперативы — садоводческие, огороднические товарищества, всевозможные хозяйственные постройки, жилье Минобороны при воинских частях и тому подобное. Есть подозрение, что все эти категории потребителей «населением» быть перестанут. Со всеми вытекающими в виде повышения платежей. Также планируется постепенно отменить льготные тарифы для жителей сельской местности. Что это означает для жителя негазифицированной сельской местности где-нибудь на севере Колымы или Якутии, думаю, объяснять не надо.

Ситуация непонятная, как непонятна настойчивость, с которой власти пытаются её внедрить. Ведь даже не экономисту поняты простые вещи: чем больше ты покупаешь, тем дешевле за единицу товара ты платишь. Так живёт весь мир! Но Россия — не весь мир.

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«На эту тему есть могучий экономический труд. Написал его классик русской литературы Иван Андреевич Крылов. Вы его тоже читали. Помните: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Вот и вся экономика. Государство поступает ровно так, как волк из басни Крылова — оно может взять, и оно берёт. Но нужно же какое-то обоснование — ведь это же государство, в лице чиновников, а не «банда». Поэтому придумываются всевозможные поводы. Тратить на них время не вижу смысла. В одном из интервью ИА REGNUM, я уже говорил, повторю еще раз: для российского чиновника люди — это новая нефть. И если абстрагироваться от этики, то работает-то вся эта система весьма эффективно. Процесс изъятия у населения «лишних» денег идёт семимильными шагами! Государство не давит всё время на одно и то же место — оно давит на разные. Сегодня там повысили, завтра там. Люди мечутся, пытаясь заткнуть дыры, им больше ни до чего дела нет. Это как если с потолка течёт: если в одном месте, вы сосредоточены на этом самом месте. А если у вас весь потолок как решето, то вы будете метаться с тазиком по всему дому и вам больше ни до чего не будет дела. Цель чиновников в данном случае — не наполнить казну, никаких больших денег это не принесёт. У нас на мотивацию чиновников выделены сотни миллиардов, а на помощь всевозможным дружественным странам уходят триллионы рублей. Здесь нет экономической цели забрать деньги на что-то. Здесь есть экономическая цель — забрать деньги у кого-то. Как рассуждает чиновник? Если у людей есть деньги на машину, телевизор, прочие вещи, вы думаете, а когда вы думаете — вы ходите на выборы и голосуете там как попало. А если все ваши мысли заняты исключительно тем, как найти хлеба и молока, чтобы поесть, то вам глубоко плевать, какой там у вас в регионе губернатор и что там происходит в политике. Вы просто хотите есть. И вряд ли стоит так уж винить тех, кто разработал эту идею. Чиновник смотрит на среднюю зарплату по регионам. И видит очень красивую картинку. Я уже не раз говорил, повторю: преступно оперировать таким понятием, как средняя зарплата. Смотреть надо на медианную зарплату. Потому, что она только и отражает относительно реальное положение вещей. Пример средней зарплаты, которой так любят оперировать чиновники: 10 человек получают по 10 тыс. рублей, а 1 человек получает зарплату в 1 млн рублей в месяц. Средняя зарплата у этих 11 человек получается 100 тысяч рублей в месяц. При этом 10 человек из 11 совершенно не понимают — как это так? А медианная зарплата в данном случае покажет ровно 10 тыс. рублей в месяц — то есть точно покажет доход абсолютного большинства. Но чиновники смотрят на среднюю, делают вывод, что у народа ещё много лишних денег, и спокойно начинают их изымать. Вот и всё объяснение. Никакого другого экономического эффекта от нововведения нет и быть не может», — считает кандидат экономических наук, финансовый консультант и преподаватель ДВФУ Максим Кривилевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, долги населения за услуги ЖКХ в регионах Дальнего Востока давно превысили все разумные пределы. На февраль 2018 года в одной только столице ДФО долг населения за потребленные услуги ЖКХ составил более 2 млрд рублей.

По данным на конец февраля 2018 года, население Приморья накопило долгов только перед «Примтеплоэнерго» на 3,9 млрд рублей. В регионе у неплательщиков массово изымают всё, что только можно изъять, — автомобили, имущество. Эффект получается, прямо скажем, почти шизофренический — население продолжает беднеть и не платить, потому что нечем, а долги продолжают расти. Население свирепеет. Итог мы видели на выборах губернатора в Приморском крае.

Долг жителей ЕАО — самого несчастного региона ДФО, где каждый четвертый гражданин официально пребывает за чертой бедности , — в конце февраля 2018 года приблизился к отметке в 1 млрд. В ЕАО совсем плохое коммунальное хозяйство, износ инженерных сетей по области приблизился к 80%, старая Биробиджанская ТЭЦ дышит на ладан и каждую зиму выходит из строя, оставляя людей без тепла.

Совершенно шоковая ситуация с долгами за услуги ЖКХ в Якутии. 24 февраля 2018 года министр ЖКХ Данил Саввинов в эфире регионального телевидения озвучил просто дикую цифру долгов населения: 6 млрд рублей.

И такая ситуация — во всех регионах Дальнего Востока.

С долгами населения за электроэнергию в ДФО картина просто аховая. Энергетикам должны все — от Минобороны до населения. Но могучее Минобороны как-нибудь отобьётся. А нищее население — нет.

Из всех возможных мер для снижения задолженности за услуги ЖКХ чиновники предлагают только одну — репрессии: отобрать имущество, заблокировать счета, не пустить за границу. Причем за границу не выпускают даже моряков, для которых работа в море — единственный вид заработка. Логики в этом — никакой. Создается впечатление, что сам факт мучения людей вот таким образом кому-то доставляет удовольствие.

Известный российский и украинский писатель, литературный критик и публицист Платон Беседин в материале ИА REGNUM написал, что в России сегодня «торжествует общество людоедов без совести и справедливости»:

«Слуги народа превратились в рабов мамоны. Они отгородились от черни высокими заборами, укрылись в бронированных лимузинах, натянули маски чванства на лица — им хорошо. А остальные? Пусть копошатся. И над всем девиз: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» — написал Беседин.