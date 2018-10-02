Емельянов: правительство соцнормами цинично повышает цену на свет

Москва, , 13:44 — REGNUM Предложение правительства ввести в РФ социальные нормы энергопотребления экономически нецелесообразно, социально вредно и аморально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«В условиях падения реальных доходов населения четвертый год подряд, о какой норме и дополнительных оплатах за электроэнергию можно говорить! Позиция правительства удивляет своим цинизмом», — отметил Емельянов.

По его словам, когда падает рентабельность у промышленных предприятий и в обрабатывающих отраслях, им настоятельно советуют сокращать издержки.

«Но такой принципиальности правительство не проявляет по отношению к естественным монополиям, сырьевикам и энергетикам. То есть эти отрасли могут продавить любое решение», — заявил Емельянов.

По его словам, производство электроэнергии в РФ — далеко не самая убыточная отрасль, а цены на частную электроэнергию довольно высоки, особенно для промышленных предприятий.

«Поэтому идти на поводу и повышать тарифы, а речь идёт именно о повышении тарифов, это не только экономически нецелесообразно и социально вредно, но и просто аморально», — подчеркнул Емельянов.

В правительстве обсуждают идею ввести соцнорму энергопотребления для граждан, пишет «Коммерсантъ». Предложение уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Речь идёт об установлении нормы потребления, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае её превышения, стоимость электроэнергии будет выше. Под нормой потребления предлагают считать 300 кВт⋅ч. Правительство планирует окончательно сформулировать предложение к январю 2019 года.