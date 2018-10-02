Глава ВТБ: План по отказу от доллара поддержал Путин

Москва, , 09:45 — REGNUM Президент Владимир Путин в целом поддерживает план по дедолларизации российской экономики. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин пояснил, что о полном отказе от американской валюты речь не идет.

«В целом, да», — сказал Костин РИА Новости о том, поддержал ли его инициативу глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ предложил ряд пунктов плана по дедолларизации экономики РФ. В их числе — перевод всех расчетов по экспортно-импортным операциям в рубли и в валюту тех стран, с которыми эти операции осуществляются. Также предложено перевести все холдинги с российским капиталом в юрисдикцию РФ и создать российский депозитарий для размещения еврооблигаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно высказался об инициативе Костина, назвав её естественной реакцией на непредсказуемое поведение США. В Минфине также одобрили предложения главы ВТБ.

Читайте также: Глава ВТБ назвал основные пункты плана по отказу РФ от доллара