Минздрав счёл правильным повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Москва, , 09:11 — REGNUM Инициатива по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года поддержана Минздравом РФ. Подобную идею глава ведомства Вероника Скворцова назвала «абсолютно правильной».

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«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно»,— уточнила Скворцова.

Кроме того, министр уверена в необходимости расширения полномочий регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением алкоголя. В качестве примера Скровцова привела трезвые деревни в Республике Саха.

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Как сообщало аи, ранее о возможных дополнительных ограничениях на продажу алкоголя заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она не исключала вероятности повышения возраста для продажи алкоголя не до 20 лет. Эксперты сочли такую инициативу бессмысленной, пояснив, что «в России не работает даже нынешний закон, да и международный опыт не говорит в пользу новых ограничений».

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При этом большинство граждан РФ такую идею поддержали. Согласно данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за ограничение продажи алкогольной продукции тем, кому не исполнился 21 год, высказались 58% жителей России. При этом 54% респондентов считают самым действенным способом в борьбе с алкоголизмом пропаганду здорового образа жизни, а 49% опрошенных поддерживают идею запрета рекламы любого вида спиртного.

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