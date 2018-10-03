Законопроект о либерализации наказания «за экстремизм» внесен в Госдуму

Москва, , 10:09 — REGNUM Законопроект, уточняющий наказание по статье 282 Уголовного кодекса, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Речь идет о наказании за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Власти признали, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным.

После постановления пленума Верховного суда для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предлагается изложить в новой редакции статью 282 Уголовного кодекса, в соответствии с которой указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, направленные на смягчение ответственности «за репосты».

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