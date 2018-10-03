«Случится засада»: о планах правительства по отказу от доллара

Москва, , 13:13 — REGNUM Хотя российское правительство заявило, что не планирует отказываться от расчетов в американской валюте, а также запрещать хождение доллара на территории страны, доктор экономических наук Никита Кричевский полагает, что определённые шаги в этом направлении могут быть предприняты.

«Не хочется кликушествовать, но раз уж правительство принялось успокаивать, что запрета доллара не будет, значит, точно случится засада. Причем, возможно, превентивно.

Напомню, что по плану Костина-Кричевского никаких ограничений наличного бакса не планировалось с самого начала. Речь шла об аккумулировании долларов для расчетов по банковским валютным долгам, а они у госбанков наибольшие (заокеанские банкиры все понимают — санкции и все такое — но президенты приходят и уходят, а долги надо отдавать). Негосударственные структуры, а также дочки иностранцев как выдавали вклады в валюте, так и продолжат это делать.

Товарищи, имеющие долларовые излишки! За спокойный сон нужно платить. А если у вас неизбывна страсть к иностранным дензнакам, спокойненько конвертируйте долларовые сбережения в евро или переложитесь в евробонды. Только не госбанков, пожалуйста», — пишет известный экономист Никита Кричевский на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в июля 2018 года проект «дедолларизации» экономики РФ представил президенту России Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин. Позднее появилась информация о том, что в правительстве России началось обсуждение путей снижения зависимости экономики страны от доллара США.

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