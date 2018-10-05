Жители России рассказали об отношении к длинным новогодним каникулам

Москва, , 07:49 — REGNUM Более 65% граждан России приветствуют большие новогодние каникулы, почти каждый пятый уже распланировал бюджет на празднование Нового года, об этом 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса компании Superjob.

Так, 66% рады десятидневным выходным, 14% респондентов высказались за сокращение новогодних каникул, еще 13% рассказали о нейтральном отношении к череде праздничных дней, 7% опрошенных затруднились ответить.

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Кроме того, 19% жителей страны уже распланировали новогодний бюджет. Сумма, которую в среднем готовы потратить граждане, составляет без подарков 17 тыс. рублей на человека.

В опросе, который был проведен с 3 по 4 октября, приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 319 населенных пунктов России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно утвержденному правительством РФ переносу выходных дней в 2019 году, новогодние праздники продлятся десять дней — с 30 декабря до 8 января.

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