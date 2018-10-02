Козак одобрил введение нормы энергопотребления в России

Москва, , 11:04 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Козак одобрил проект введения социальной нормы энергопотребления для населения в стране, сообщает 2 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, соцнорма энергопотребления составит 300 киловатт-час в месяц, она будет оплачиваться по базовому тарифу. При потреблении от 300 до 500 киловатт-час — «повышенный тариф», свыше 500 киловатт-час — «экономически обоснованный».

Отмечается, что проекты нормативных документов должны представить на рассмотрение к 15 января следующего года.

Напомним, правительство России разрабатывало похожую реформу в 2013 году. Тогда пилотный проект ввели лишь в нескольких регионах, после чего планировалось ввести соцнорму по всей стране, но в 2014 году введение реформы отложили.

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