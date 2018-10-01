О снятии запрета на продажу пива ночью: новость похожа на фейк

Москва, , 11:09 — REGNUM Инициативу снятия запрета на ночную торговлю пивом в алюминиевых банках, предложенную Минпромторгом в качестве поддержки алюминиевой промышленности и структур попавшего под санкции миллиардера Олега Дерипаски прокомментировал заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Новость о планируемом разрешении продавать пиво в банках по ночам, честно говоря, похожа на фейк. Крайне странное предложение — назло американским санкциям разрешим россиянам пить днём и ночью! Почему бы не закатать в алюминий и остальные продукты питания? Хлеб, масло, молоко. Их-то точно потребляют больше, чем пиво и алкогольные коктейли.

С другой стороны, все уже давно идёт к тому, чтобы ослабить антиалкогольные меры, например в части продажи пива на спортивных мероприятиях и разрешить более широко рекламу алкоголя. Кризис, и государству нужны алкогольные деньги для тех же социальных программ. Рекламные послабления можно обсуждать, по крайней мере, с точки зрения экономической — но вот всеобщая алюминизация продуктов точно отдает абсурдом».

Напомним, ранее о том, что Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продавать ночью слабоалкогольные напитки в алюминиевой таре, произведенной в ЕАЭС, сообщил «Коммерсант». В то же время, от комментариев представители данного ведомства отказались.

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