«Где алкоголь, а где — топливо»: о возврате торговли вином и пивом на АЗС

Москва, , 10:09 — REGNUM Несмотря на то, что российское правительство поддержало идею возврата продаж слабоалкогольных напитков на автомобильных заправках в качестве меры по для сдерживанию цен на топливо, некоторые участники топливного рынка относятся к этому скептически.

К примеру, Юрий Матвейко — вице-президент Российского топливного Союза и владелец одной из независимых сетей АЗС — предложение вернуть вино и пиво на автозаправки считает «смешной инициативой».

«Для меня всё же важнее навести порядок на нефтяном рынке. Если нефтяные компании и дальше будут поднимать оптовые цены как, как они делают это сейчас, то через месяц независимым АЗС можно будет закрываться.

А алкоголь — это не первостепенная задача. Наши магазины на автозаправках были построены уже после введения запрета на алкоголь. Но у нас были станции, где мы сдавали в аренду торговые площади. Так вот пока арендаторы могли торговать крепким алкоголем, экономика была более-менее. А как только его запретили, партнёры сказали: «Всё, мы уходим». Потому что это — основное: где продаётся выпивка, там, условно говоря, покупают хлеб, колбасу и другие продукты. А когда осталось одно пиво, арендаторам такой бизнес стал не интересен», — пояснил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о снятии запрета на реализацию алкогольной продукции на АЗС, введённого ещё в 2011 году, говорилось на недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По некоторым данным, эта идея, направленная на снижение цен на топливо, получила одобрение.

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