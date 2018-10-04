Великое благо. В Подмосковье разрешили собирать валежник для личных нужд

Красногорск, , 13:02 — REGNUM В Московской области разрешили собирать валежник для личных нужд. Соответствующие изменения в закон «Об использовании лесов на территории Московской области» был принят на заседании Московской областной думы 4 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Валежник дозволено собирать на всей территории земель лесного фонда в границах Московской области.

Напомним, ранее валежник относился к категории «лесные насаждения», и его сбор без соответствующих разрешений наказывался штрафом. Теперь он отнесён к «недревесным лесным ресурсам». Сбор валежника может осуществляться в течение целого года, предельный объём собранного не устанавливается.

При этом сбор валежника запрещён на особо охраняемых природных территориях, из собранной в штабеля или поленницы древесины, а также при выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов и рубке лесных насаждений. Кроме того, не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания.

Напомним, в 2006 году вступил в силу новый Лесной кодекс РФ, согласно которому сухие деревья, ветки, кустарники и их части, которые оказались на земле в результате неких природных явлений, были признаны лесными ресурсами и собирать их было запрещено. Для этого нужно было получить разрешение местного органа власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года депутаты Госдумы приняли поправки в Лесной кодекс, разрешающие бесплатно собирать валежник. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. До этого времени поправки должны быть внесены в законы на региональном уровне.

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