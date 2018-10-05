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Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков осуждён к колонии

Политика

Пять лет и шесть месяцев строгого режима

Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков осуждён к колонии
Колючая проволока

Челябинск, 5 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Советский райсуд Челябинска огласил приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. Экс-чиновник получил пять лет и шесть месяцев строгого режима колонии и уплатит штраф — 7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сандакова признали виновным по всем трём статьям Уголовного кодекса. При этом по пункту о неправомерном доступе к компьютерной информации его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме этого, его также обвиняли в мошенничестве и получении взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был задержан в конце марта 2015 года. Напомним, оглашение приговора началось 4 октября. Своей вины он не признал.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд считает виновным: челябинскому экс-вице-губернатору оглашают приговор

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Дело Сандакова
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