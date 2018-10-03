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В ЕСПЧ поступил первый иск из Крыма по водной блокаде

Политика

«Крымский рыбокомбинат» постоит за интересы жителей полуострова в Страсбурге

В ЕСПЧ поступил первый иск из Крыма по водной блокаде
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
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Симферополь, 3 октября 2018, 17:56 — REGNUM  В Европейский суд по правам человека направлен первый иск в связи с водной блокадой Республики Крым. Об этом 3 октября во время брифинга «Крымская тема в ООН» журналистам сообщил член международного совета российских соотечественников Александр Молохов.

По его словам, иск направлен от предприятия «Крымский рыбокомбинат».

«Мы прошли все три украинские инстанции, на днях иск поступил в ЕСПЧ в Страсбурге. Главное — не прекращать эту работу, поскольку нарушение прав крымчан очень чувствительная тема для Запада, которая в европейских СМИ никак не обсуждается», — отметил Молохов.

Он также заверил, что на следующей сессии по правам человека в ООН, которая состоится в Женеве, также будут подниматься вопросы Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, ЕС является одним из основных нарушителей прав человека в Крыму, отказывая жителям полуострова посещать страны Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред Крыма назвал ЕС главным нарушителем прав человека на полуострове

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