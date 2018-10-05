Новые губернаторы: смогут ли «варяги» перестроить регионы под себя?

Москва, , 09:27 — REGNUM Назначения новых губернаторов сразу в Липецкой и Курганской областях и Хакасии показали, что в Москве на этот раз решили сделать ставку на «варягов», при этом у новых глав регионов есть неплохие возможности для того, чтобы успешно перестроить «под себя» местные политические системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Одна из общих черт целого ряда новых назначений в губернаторском корпусе в начале октября — ставка на «варягов». К таковым, как известно, можно отнести новых врио глав Липецкой, Курганской областей и Хакасии», — заявил Нейжмаков.

Обычно считается, что назначение губернатора-«варяга» связано с серьёзными рисками на выборах, однако это не совсем так. Например, политическая история той же Курганской области показывает, что «чужие» здесь не воспринимаются с отторжением, отметил эксперт.

«Вспомним, что в 2004 году во второй тур губернаторских выборов с тогдашним курганским губернатором Олегом Богомоловым вышел Евгений Собакин, деятельность которого ранее была связана с Подмосковьем. Отметим и участие в курганских выборах в 1990-е и начале 2000-х свердловских политиков — например, не зарегистрированных кандидатами в губернаторы Антона Бакова в 1996-м и Сергея Капчука в 2004 году», — напомнил он.

В целом же появление губернаторов-«варягов» в принципе характерно для экономически проблемных регионов, находящихся рядом с регионами —экономическими «тяжеловесами», отметил Нейжмаков.

«Для сравнения вспомним регионы, граничащие с Московской областью. Среди них только Калужская и, после недавних выборов, Владимирская область оказались единственными, где на губернаторских постах местные кадры. Поэтому в Курганской области вполне логично появление врио губернатора, ранее работавшего в Тюменской области (Вадима Шумкова), а в Хакасии — выходца из Красноярского края (Михаила Развожаева)», — отметил политолог.

Аналитик обратил внимание также на то, что в ходе единого дня голосования — 2018 в трех из четырех «регионов второго тура» губернаторами были местные (кроме Светланы Орловой во Владимирской), а среди избранных губернаторов, ставших 9 сентября лидерами по уровню поддержки, оказались как раз «варяги» — это Андрей Клычков в Орловской (83,55%), Александр Бурков в Омской (82,5%), Сергей Носов в Магаданской (81,59%), Сергей Цивилев в Кемеровской области (81,41%).

«Собственно, стартовые позиции у «варяга», пришедшего в регион после не очень популярного «местного», могут быть даже лучше, чем у «коренных» управленцев из данного региона. Другое дело, что чем больше времени проходит между назначением на пост врио губернатора и выборами, тем больше вероятности именно у «варяга» увязнуть в конфликтах с местными элитами», — считает Нейжмаков.

«Причем в более экономически проблемных регионах шансов на более длительное нахождение у власти и успешное перестраивание местной политической системы под себя у «варяга» больше, так как местные элиты слабее, имеют меньше ресурсов и федеральных связей для сопротивления. Хотя и из этого правила есть исключения — опять вспомним Светлану Орлову, сумевшую продержаться на своем посту только один срок», — продолжил он.

В целом, как ни парадоксально, именно на фоне застарелых социально-экономических проблем Курганской области могут появиться неплохие стартовые позиции у врио главы региона Вадима Шумкова, констатирует Нейжмаков.

В свою очередь, первые заявления Игоря Артамонова в Липецкой области о том, что итоги работы команды уходящего губернатора Олега Королева «заслуживают большого уважения», предварительно свидетельствуют об осторожной тактике врио главы региона, позволяющей снизить предвыборные риски, считает эксперт, «однако окончательные выводы делать рано».

«Наконец, уход с поста главы Хакасии Виктора Зимина, который продолжал оставаться удобной мишенью для атак оппозиции, может частично сработать на демобилизацию протестного электората. Но стоит помнить, что из-за переносов второго тура апатия лояльного электората может усиливаться еще быстрее», — заключил политолог.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо в отставке «по разным обстоятельствам»