66% граждан РФ предпочитают хранить сбережения в рублях

Москва, , 10:23 — REGNUM Жители России продолжают хранить свою сбережения в рублях. Такая ситуация остается стабильной на протяжении года. Так, предпочитают сберегать свои средства в рублях 66% граждан. 31% опрошенных заявили, что у них нет никаких сбережений (в октябре 2017 года — 33%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что свои сбережения хранят в долларах лишь 5% российских граждан, в евро — 3%. Больший интерес к накоплению средств в иностранных валютах проявляют жители мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга — 12% и 6% соответственно. В других валютах предпочитают хранить сбережения лишь 1% жителей России.

Опрос проведен 21 сентября 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по даным опроса, большинство жителей России в той или иной степени следит за курсами валют, и в частности за курсом рубля. При этом интерес к курсам валют снижается, Так, в октябре 2017 года состояние рубля по отношению к другим валютам интересовало около 60% граждан, а в сентябре 2018 года их число снизилось до 56%.

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