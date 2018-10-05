Слабый алкоголь может вернуться на автозаправки в России

Москва, , 07:23 — REGNUM Автозаправочные станции в России, возможно, снова получат право торговать алкоголем. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Об этом сообщают «Ведомости».

Информацию о том, что правительство согласилось разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС, подтвердили и два федеральных чиновника. Основная цель — дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо. Даны соответствующие поручения, отметил представитель вице-премьера.

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В Минпромторге заявили, что министерство поддерживает идею разрешить торговлю слабым алкоголем на АЗС. Аналогичного мнения придерживается Федеральная антимонопольная служба. Начальник управления ФАС Дмитрий Махонин уверен, что продажа слабоалкогольных напитков повысит доходность АЗС.

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Как сообщало ИА REGNUM, запрет на реализацию алкогольной продукции на АЗС был законодательно закреплён в 2011 году. В конце января 2017 года член Совета Федерации Геннадий Орденов внёс в Госдуму РФ законопроект о возвращении алкоголя «с содержанием этилового спирта не более чем 16,5%». По мнению сенатора, существующий запрет представляется неэффективной мерой борьбы с употреблением спиртных напитков за рулём.

Позднее, в марте 2017 года, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что намерен не допустить возвращения алкоголя на автозаправочные станции.

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В итоге проект закона, получил отрицательный отзыв правового управления администрации президента и не дошёл даже до первого чтения.

Уже весной 2018 года этот вопрос снова поднял в мае глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он написал письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС. Эту идею поддержали Минэкономики и Минфин.