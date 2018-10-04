«Социальная норма» энергопотребления – «норма» отсталости и прозябания

Михаил Демурин, , 10:56 — REGNUM

На днях правительство Дмитрия Медведева «порадовало» страну новым вбросом темы «социальной нормы» энергопотребления. Вбросили, услышали гневную отповедь и — «под корягу». Но обольщаться не стоит: продвижение и этого антинародного проекта будет продолжено.

В чем же его антинародная суть?

Она, прежде всего, во лжи, которая его сопровождает.

Околоправительственные эксперты, например, ссылаются на то, что средняя норма потребления человеком электроэнергии в нашей стране равна 89 кВт·ч в месяц, а среднее потребление электроэнергии в одном домохозяйстве составляет 220 кВт·ч в месяц. Не удосужившись разобрать эти цифры, они, соответственно, пытаются убедить нас, что большинство граждан России «смогут уложиться» в предлагаемую правительством «социальную норму», составляющую, как нам озвучили, 300 кВт·ч на одно домохозяйство.

Друзья мои, среднее потребление такого уровня — это что, от хорошей жизни? Спросите любого из 19 миллионов граждан России, официально находящихся за чертой бедности, и у более чем 30 миллионов тех, кто фактически находится за этой чертой, хотели бы они потреблять больше электроэнергии, и ответ будет однозначным: да, хотели бы. Да что там «хотели бы» — им это необходимо! И это скажут не только они сами, но и любой объективный эксперт.

Итак, необходимо. Но они не могут себе этого позволить. Почему? По бедности!

И вот на этой основе — основе бедности — правительство предлагает нам строить планы нашей дальнейшей жизни, нашего народнохозяйственного развития! Если это и норма, то норма отсталости и прозябания (для сравнения: в 2014 году в США, с которыми мы сейчас активно пытаемся тягаться в международной сфере, каждое домохозяйство потребляло в среднем 911 кВт·ч в месяц).

Да и не только самые бедные наши сограждане хотели бы, но не могут себе позволить потреблять больше электроэнергии. Этого хотят и многие миллионы граждан нашей страны, живущие в чуть большем достатке. Они нуждаются в этом не для роскоши, а для насущных повседневных нужд — и в городе, и, особенно, на селе, где энергопотребление выше.

Почему выше? Да потому что на селе ещё и землю содержать в порядке надо, причём не только свою, но и вокруг, и жильё твоё никто кроме тебя ремонтировать не будет. И новое что-то построить хотелось бы. Одними бензоинструментами не обойдёшься, да и бензин тоже дорожает.

А ещё на селе надо самому свой дом отапливать. Большинство это делают по старинке — дровами, углём, но пожилые люди включают и электронагреватели: им, да и многим другим, знаю это не понаслышке, участие в программе газификации на предлагаемых сегодня местными властями условиях не по карману, а в новую кабалу кредитов никто идти не хочет…

Получается, что одни говорят о необходимости развития малых городов, сёл, деревень, всей российской «глубинки», и это правильно, потому что качество жизни надо повышать повсеместно, а другие готовят почву для того, чтобы это развитие свернуть, а качество — понизить.

В контексте «социальной нормы» энергопотребления звучит и заманка из раздела «социальной справедливости»: мол, правительство хочет заставить больше платить тех, кто богаче, у кого большие домовладения, бассейны, спортзалы и так далее и тому подобное. Да, надо их заставить взять на себя большую долю расходов на восстановление и развитие нашей страны. В конце концов, их капиталы — результат возвращения к капитализму, а оно принесло большинству граждан России ухудшение их материального положения. Способ сделать это, между тем, давно и хорошо известен: отказ от плоской шкалы налогообложения в пользу шкалы прогрессивной. На это, однако, правительство идти не готово. А вот установить для граждан «прогрессивные» тарифы на электроэнергию — готово. А потом — на воду, на газ, на топливо…

Такая политика будет лишь провоцировать социальную деградацию, вызовет ещё большее, чем сейчас, социальное расслоение — как в крупных городах, так и в провинции. Кстати говоря, в Германии «социальную норму» оплачивает неимущим и малоимущим государство.

Всё вроде бы очевидно, но, не озаботившись даже по поводу необходимости разумной паузы после встреченной в штыки пенсионной реформы, правительство идёт дальше в своём наступлении на наше качество жизни. Видимо, современные «верхи» так уверовали в непоколебимость выстроенной ими политической системы, что готовы на новые и новые ухудшающие положение граждан России меры. Реакции населения они не опасаются.

Сможет ли правительство «пропихнуть» и это далёкое от интересов народа решение? Будем надеяться, что не сможет. И не только надеяться, но и работать с тем, чтобы этого не произошло. Надо ясно давать понять «верхам», что новых ухудшающих нашу жизнь решений мы не потерпим.