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Глава ВТБ о полном «отказе» РФ от доллара: «Нельзя пугать народ»

Политика

«Это невозможно сделать»

Нью-Дели, 5 октября 2018, 09:30 — REGNUM  В Российской Федерации не планируют запрещать доллары. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии.

«Нельзя «пугать народ» (в РФ) полным уходом от доллара, — сказал Костин. — Это невозможно сделать».

Глава ВТБ также добавил, что полный «отказ» РФ от американской валюты можно назвать «утопией».

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что жителям РФ не стоит опасаться за судьбу своих валютных вкладов на депозитах банков из-за дедолларизации экономики.

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Планы по дедолларизации в России
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