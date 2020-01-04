4 января 2020 | Время чтения 25 мин

Говорят, у богатых людей зимой снега не выпросишь, и путь к состоятельности — это экономия и учёт. Власти объявили Югру «бережливым регионом», и, судя по информационной повестке 2019 года, экономят они весьма своеобразно: не любят платить по счетам, одной рукой дают населению копейку, другой — забирают рубль. При этом рядятся в пышные одежды «социальной ответственности», начищая фасад.

Елена Миронова, , 16:13 — REGNUM Говорят, у богатых людей зимой снега не выпросишь, и путь к состоятельности — это экономия и учёт. Власти объявили Югру «бережливым регионом», и, судя по информационной повестке 2019 года, экономят они весьма своеобразно: не любят платить по счетам, одной рукой дают населению копейку, другой — забирают рубль. При этом рядятся в пышные одежды «социальной ответственности», начищая фасад отлакированной статистикой.

Югра Иван Шилов © ИА REGNUM

Кому в Югре жить хорошо?

В Югре любят повторять, «что каждый четвёртый рубль в бюджете России — наш». По итогам 2019 года доля нефти из ХМАО составляет в общероссийской добыче 43%. Однако объём этой добычи остался прежним.

По данным Тюменьстата индекс промпроизводства за 11 месяцев 2019 года к уровню 2018 года вырос лишь на 0,5%. Рост экономике Югры стали давать обрабатывающие производства. Глава Югры Наталья Комарова признала, что в диверсификации экономики регион отстал на 20 лет.

«По сути, сегодня мы принимаем решения, которые нефть поддерживают», — констатировала она.

По данным департамента социального развития ХМАО, на 20% в регионе упал объём строительства. Тюменьстат отмечает, что к декабрю 2019 года 117 млн рублей долгов по зарплате наблюдаются именно в этой сфере. Основной объём строительных работ приходится на производственные объекты.

«По показателю объёма предоставленных ипотечных кредитов на душу населения автономный округ среди субъектов РФ занимает вторую позицию, как и по количеству кредитов на тысячу человек», — сообщает департамент социального развития Югры.

Высокая закредитованность населения красноречива: людям не хватает их доходов. Официальная статистика гласит, что среднедушевой доход в Югре — 52 164,7 рублей, средняя зарплата — 73 285 рубля. Большинство жителей Югры сомневаются в «средней температуре по палате», ибо вахтовики соглашаются на зарплату 40−50 тыс. рублей, поясняя, что больше в ХМАО мало кто зарабатывает, разве что чиновники.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Подробнее: Половина населения Югры недовольна качеством жизни

В Югре лишь половина жителей положительно оценивают качество образования, здравоохранения, благоустройства в регионе. Об этом говорилось на совещании с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Серьёзной критике граждан подверглась и югорская система общего образования.

«Нам любые дОроги дорОги»

Транспортная доступность населённых пунктов продолжает оставаться одной из основных проблем ХМАО и пребывает в постоянном режиме ожидания перемен к лучшему. Зимой выручают дороги, которые прокладывают по застывшим водоёмам, так называемые «зимники» — 2, 3 тыс. км, летом — реки на 1,7 тыс. км.

Проблему плохих сезонных «зимников», которые узкие и закономерно в ямах — снег не асфальт — Наталья Комарова предложила решать с помощью развития авиасообщения. Ведь дорогу «Коммунистический — Унъюган» протяжённостью 44 км и частично заменившую «зимник», сдали в 2019 году, а строили три года. Её стоимость — 4,8 млрд рублей.

Не обещают и железный путь до Ханты-Мансийска. Данный проект если реализуется, то в десятилетней перспективе, отметила Комарова. Ближайший железнодорожный узел расположен в 250 км от столицы Югры. По предварительным подсчётам стоимость строительства ветки до Ханты-Мансийска оценивается в 40 млрд рублей.

Разве что остаётся ремонтировать в содружестве с РЖД вокзалы. Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Его здание было построено в 1987 году, и на сегодняшний день не отвечает современным требованиям. Общая стоимость реконструкции железнодорожной гавани экономической столицы Югры оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.

Железнодорожный вокзал в Сургуте

Подробности: В Югре ждут строительства железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска

В 2019 году были закреплены инвестиционные соглашения между правительством ХМАО и РЖД по реконструкции вокзалов в Нягани и Пыть-Яхе.

Тем временем жители Сургута протестуют против строительства местного автовокзала. Горожане считают, что объект усугубит сложную транспортную ситуацию в густонаселенном Западном районе, а также спровоцирует дополнительные пробки на Грибоедовской развязке, потому что «на 45 тысяч жителей одна двухполосная дорога».

В Сургуте с населением 374 тыс. человек автовокзала нет до сих пор. Он необходим, но при отсутствии подъездных путей и развязок он даже даром от инвестора сургутянам не нужен.

Решать транспортную проблему будут строительством новых дорог и второго автомобильного моста через Обь, обещают в мэрии. Однако появился очередной аргумент против — уничтожение лесопарковой зоны, единственной в окрестностях. И более 300 сургутян «обняли лес», по примеру протестующих из Екатеринбурга. спасающих парки.

«Мы недостаточно рассказали о самом проекте, поэтому возникло много домыслов и слухов. Приглашаю обсудить вопрос автовокзала вместе — распорядился запланировать встречу с жителями», — ответил протестующим глава Сургута.

Как «ЮТэйр» прощает свои долги

В Югре с 2019 года реализуется новая модель авиаперевозок, в связи с посылом главы ХМАО развивать региональную авиацию. Отправка пассажиров по магистральным направлениям производится из хабов, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. С остальными аэропортами ХМАО они связаны разветвлённой сетью межмуниципальных маршрутов. Новая модель увеличила пассажиропоток правительственной авиакомпании «ЮТэйр» с апреля по ноябрь на межмуниципальных маршрутах на 45%, на межрегиональных — на 32%.

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» Павел Латышов© ИА Красная Весна

Другой вопрос, что авиакомпания, которой достаются субсидии от автономного округа в размере 50% от стоимости билета, а это полмиллиарда рублей, не первый год демонстрирует неблагополучие. То мать детей-инвалидов заставляют платить за 11 мест, то курганское УФАС требует с ценообразованием на билеты разобраться — обнаружилось завышение стоимости в несколько раз.

Владельцами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» являются Ханты-Мансийский автономный округ — 38,828%, Тюменская область — 8,441%, сургутская компания «АК-ИНВЕСТ» — 50,112%.

Аудит финансовой консолидированной отчётности 2018 года «ЮТэйр» и его дочерних организаций фирмой Ernst and Young показал неотрадную картину состояния дел в предприятии. Чистый убыток — 21,9 млрд рублей, Чистые активы имеют отрицательную величину 30,5 млрд рублей. Долгосрочные заёмные средства «ЮТэйр» составляют 12,9 млрд рублей, краткосрочные — 69,3 млрд.

«В 2018 году группа предприятий ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитным договорам и имеет значительную задолженность, которую она не сможет погасить без её рефинансирования или реструктуризации», — сообщают аудиторы.

Также аудиторы заявили о наличии у «ЮТэйр» «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно». Поползли слухи о банкротстве и прекращении полётов, которые руководству «ЮТэйр» пришлось срочно опровергать.

«Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году «ЮТэйр» меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — заявил президент «ЮТэйр — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Иначе, как крохоборством не назвать отношения с контрагентами, которым с «ЮТэйр» приходится буквально выбивать через суд невеликие для авиакомпании деньги. Напомним, в Арбитражный суд ХМАО 19 и 20 марта 2019 года четыре контрагента подали иски о признании банкротом авиакомпанию «ЮТэйр». Общая сумма претензий составила полтора миллиона рублей.

Международный аэропорт «Ханты-Мансийск» (сс) Alexandr Veliky

С заявлениями о признании должника в лице «ЮТэйр» банкротом обратились ООО «Юган-Юнион Кард» (379, 7 тыс. рублей), ООО «Компания «Интер» (339,8 тыс. рублей), ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» (308,1 тыс. рублей) и ООО «Гидпромэнергострой» (363,1 тыс. рублей). А 14 августа 2019 года в Арбитражный суд ХМАО поступило заявление о вступлении в дело о банкротстве «ЮТэйр» Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» с требованием 5 млн рублей.

В самой авиакомпании повода для банкротства в данных заявлениях не видят, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу. Не опасна и сумма общего долга, отметили представители «ЮТэйр» в СМИ.

При этом исполнительный орган авиакомпании «ЮТэйр», в который входит генеральный директор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов и 12 топ-менеджеров, за полгода работы в 2019 году получил заработную плату в 92,559 млн рублей, а также премии в 12, 262 млн рублей и иные вознаграждения на общую сумму 1,97 млн рублей. Очевидно, что достаточно лишить премий талантливое руководство компанией, чтобы покрыть долги перед контрагентами. Но кто-то предпочитает греметь в СМИ положением на пороге банкротства.

В самой авиакомпании, часть которой принадлежит правительству ХМАО, работа идёт неладно. Одним из заказчиков вертолётных перевозок «ЮТэйр» является Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудники авиакомпании работают в странах африканского континента, Индии, Перу, на Кипре и Бермудских островах. Технические работники фирмы АО «ЮТэйр-Инжиниринг» обратились в трудовую инспекцию, а также в правительства Югры и Тюменской области с жалобами на неподобающие условия труда и низкую заработную плату.

Под обращением свои подписи поставили почти 400 человек. Работники АО «ЮТэйр-Инжиниринг» из Сургута заявляют, что при зарплате 25−30 тысяч рублей им приходится трудиться в условиях, когда вертолёты и базы подвергаются обстрелам.

«Люди работают в боевых действиях, без должной защиты и без оплаты за риски», — сообщают техники.

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Недовольство работой региональной авиакомпании высказывают и жители Югры. Из регионального бюджета тратятся колоссальные деньги на путёвки для школьников, но часть остаётся невостребованной из-за дороговизны перелёта до места отдыха. Об этом заявила одна из жительниц Нижневартовска на прямой линии с главой региона Натальей Комаровой 30 мая 2019 года.

«Предложили в летний лагерь подмосковный мне отправить сына. Но перелёт до Москвы и обратно составляет 28 тыс. 800 рублей на одного ребёнка. Добавьте к этой сумме стоимость путёвки, а это около 6 тыс. рублей и немножко средств на карманные расходы. Получается 37 тысяч рублей. Я не готова отдать почти всю свою зарплату за такую путёвку», — заявила жительница Нижневартовска.

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» в Домодедово (сс) Maarten Visser

Комарова пообещала обратить на это внимание своих подчинённых, «заняться этой темой и глубоко разобраться».

«Сверхдоходы — это стыдно. Надо делиться, как говорит наш президент. Здесь явно несостыковка. Обращу внимание коллег, чтобы проблема решилась комплексно», — признала глава региона.

Отношение к юным пассажирам у «ЮТэйр» традиционно весьма «трепетное». Перевозя школьников по маршруту «Красноярск — Москва — Минеральные Воды», бортпроводники за три часа полёта не накормили детей. Причём несовершеннолетние направлялись на санаторно-курортное лечение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Грабёж «с молчаливого согласия властей»

Заметим, что политика прощать долги всем, кому должен, характерна не только для правительственной авиакомпании.

То ли крепко злились, то ли прослезились в 2019 году энергетики Генеральному прокурору России Юрию Чайке, громко заявив, что «с молчаливого согласия властей ХМАО» коммунальные предприятия в муниципалитетах реализуют схемы ухода от выплаты долгов.

Как пояснили в АО «Газпром энергосбыт Тюмень», в Югре сложилась порочная практика: компании годами не оплачивают счета за потреблённую электроэнергию, затем банкротятся, а на их место приходят другие фирмы, которые также копят долги и закрываются. Энергетики считают, что данную практику культивируют местные администрации, так как друг друга сменяют фирмы со статусом гарантирующего поставщика электроэнергии, который обязывает АО «Газпром энергосбыт Тюмень» заключать с ними договор энергоснабжения.

Повлиять на платёжную дисциплину должников отключением электроэнергии невозможно, ведь прекращение поставок коснётся в первую очередь населения, больниц, школ, детских садов.

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Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

И эта схема действует по всей Югре, уверяют энергетики. Причём организации, заявляющие о ликвидации, всегда осуществляют свою деятельность на объектах ЖКХ, которые являются собственностью муниципалитета и передаются из рук в руки.

«При этом длящиеся годами манипуляции не вызывают беспокойства у окружных властей», — сообщило в заявлении к Генпрокурору АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Как развивались события в Москве, достоверно неизвестно, но в конце 2019 года правительство Югры выделило из резервного фонда всем муниципалитетам-должникам десятки миллионов рублей для расчёта с энергетиками из резервного бюджетного фонда.

Коммунальная сфера стала в 2019 году ещё одной горячей точкой Югры. Жители Нижневартовска выступили против передачи теплового хозяйства города из муниципальной собственности в концессию. Митинги, пикеты, группы в социальных сетях — здесь были использованы все форматы протеста.

Подоплёка передачи в концессию теплосетей широко известна: экономия бюджетных средств, которыми ранее затыкались финансовые дыры и кассовые разрывы. Подразумевается, что концессионер разумно будет использовать деньги и при этом починит обветшавшее или приведёт в порядок убыточное хозяйство.

Будущий концессионер захотел в Нижневартовске рентабельности своих вложений. По решению Региональной службы по тарифам, в 2019 году в Югре плата за коммунальные услуги может быть увеличена не более чем на 4%. А департамент ЖКХ администрации Нижневартовска выступил с инициативой повысить предельный тариф до 11%. Его поддержали в общественной палате и гордуме, а также в правительстве региона. Но не жители Нижневартовска. Люди испугались будущих тарифов за тепло, которые, по некоторым оценкам, могли вылиться в огромные суммы в платёжках. Этого, кстати не случилось, когда всё-таки концессионное соглашение было заключено. Однако после протестов в Нижневартовске более внимательно отнеслись к предложениям будущего концессионера в городе Сургуте.

Квитанции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробнее: Концессия в Югре: от «перспективного проекта» до «ограбления народа»

И не обязательно любой протест называть антигосударственными сатанинскими силами. С людьми нужно разговаривать, доказала ситуация в Нижневартовске. На необходимости плотной информационной подготовки населения к концессии в коммунальной сфере акцентирует внимание руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

«Отсутствие публичного диалога в отношении перехода на новый механизм работы в сфере ЖКХ порождает недовольство и недоверие у всех сторон. Важно, чтобы и власть, и инвесторы научились рассказывать о концессии доступным и понятным языком, широко и открыто обсуждали риски и выгоды каждого конкретного проекта. Такая практика позволит избежать манипуляций со стороны тех, кто на самом деле использует сферу ЖКХ как поле для преследования своих собственных целей, далеких от коммунальных проблем», — считает эксперт.

К сожалению, к диалогу власти Нижневартовска прибегли, как к вынужденной мере, когда полыхало пламя народного негодования.

Больше садиков, а не церквей

Условные «блеск и нищета» в Югре ходят об руку не только по обветшавшим теплосетям и котельным Нижневартовска, и проявляются не только в экономии на детском питании на борту «ЮТэйр». Не слава богу и в духовной сфере.

Жители Ханты-Мансийска встретили в штыки новость о начале строительства четырёх православных храмов в городе в 2019 году. О возведении культовых сооружений заявил на пресс-конференции 23 апреля митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Жители столицы Югры не разделили энтузиазм владыки и отмечали в социальных сетях, что на 100 тысяч населения существующих пяти православных храмов уже в избытке. Ещё пять культовых сооружений — это излишество.

Отторжение посыла «чем больше церквей, тем люди духовнее» было спровоцировано тем, что вместо новых мест досуга — театров, аквапарка, бассейна, школы искусств или спортзала жителям предлагают ходить в новые красивые культовые здания, которыми душу, без искренней веры, не спасёшь.

Между тем у православных приходов Сургутского района нет денег на элементарную оплату коммунальных услуг. С коллективным обращением прихожане девяти церквей обратились к депутату думы ХМАО Сергею Елишеву.

Храм во имя Великомученика Георгия Победоносца (сс) Александр Попрыгин

Как пояснил парламентарий, бюджет приходов состоит из добровольных пожертвований. Ввиду небольшого количества православных прихожан в сельских церквях, набирается невеликая сумма. На эти деньги содержатся храмы, платятся налоги и зарплата сотрудникам.

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Только приход в Барсово должен поставщиками коммунальных услуг 400 тысяч рублей. В других церквях аналогичная ситуация. Благотворители периодически спасают, но проблема является системной, отметил депутат.

Долгожданная водоочистка

В Югре в 2019 году в сфере водоснабжения и водоотведения органами прокуратуры выявлено 82 нарушения закона. По результатам проверок в суды заявлено семь исков, два ответственных лица привлечены к административной ответственности.

В регионе недостаточно водоочистных сооружений и высок износ водопроводных сетей. Сброс в водоёмы плохо очищенных сточных вод после канализационных очистных сооружений. Прокуратурой вскрыты факты ненадлежащего содержания и ремонта объектов водоподготовки, а также бесхозные объекты водоснабжения.

Подробнее: Водоснабжение в Югре: что загрязняет питьевую воду?

В Нефтеюганске до сих пор нет проекта, который бы гарантировал горожанам прозрачную воду из-под крана. Об этом заявила в ходе встречи с жителями города губернатор Югры Наталья Комарова. Мэр города Сергей Дегтярёв пояснил, что завершить реконструкцию системы водоснабжения в муниципалитете получится минимум в течение двух лет при условии окружного софинансирования.

Наталья Комарова напомнила, что Нефтеюганск неоднократно получал весомую финансовую поддержку из регионального бюджета, но вопрос с очистными сооружениями так и не решён. Впрочем, жители города привыкли к безбрежной демагогии и публичным разносам чиновников. Другой вопрос, кто и когда дело делать будет.

Подробности: В Нефтеюганске затягивается решение проблемы питьевого водоснабжения

Вода из-под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что станцию обезжелезивания воды власти Нефтеюганска обещают запустить в эксплуатацию с 2015 года. Город является третьим по численности населения в Югре после Сургута и Нижневартовска. Здесь ныне проживает более 127 тыс. человек. Источником холодного водоснабжения здесь являются подземные скважины. Воду, которая не соответствует питьевым показателям, для нефтеюганцев до сих пор очищают хлором.

«Надрезанные пальчики» жилищной политики

Квадратные метры продолжают ломать судьбы людей в Югре. Участники программы «Молодая семья» в 2019 году оказались в долгах у региона на сотни миллионов рублей. «Ипотечное агентство Югры» спустя годы, когда люди приобрели квартиры и обжились, обнаружило, что его «обманули» более 200 получивших льготы по ипотеке и выплаты.

По словам генерального директора «Ипотечного агентства Югры» Евгения Чепеля, ранее, до 2013 года, участники жилищных программ самостоятельно декларировали наличие или отсутствие собственного жилья. Потом заработала система электронного межведомственного взаимодействия. Выяснилось, что некоторые участники программ вольно или невольно утаили, что являются владельцами недвижимости. Массовые нарушения всплыли при приведении документации в порядок в соответствии с федеральным законодательством.

Ипотечники апеллируют: они получали компенсации, когда в программе было прописано «нет жилья на территории ХМАО». Сейчас же заявляется, что жилья не должно было быть на всей территории России.

Ранее на подобную ситуацию пожаловалась жительница ХМАО в личном блоге Instagram губернатора Югры.

«С 2010 года получали компенсацию процентной ставки по ипотеке в течение восьми лет. Затем ипотечное агентство нас проверило, лишило субсидии на детей и признало обманщиками. У нас было два суда, мы проиграли и должны им вернуть 850 тысяч рублей в короткий срок», — написала женщина Комаровой.

Губернатор Югры заверила, что создана рабочая группа, которая до 29 мая разберётся с массовыми нарушениями в реализации региональных жилищных программ. Чем занималась группа товарищей, тайна покрытая мраком.

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Поэтому с середины лета 2019 года прошли пикеты, митинги, голодовка участников жилищной программы «Молодая семья». Выводы «рабочей группы» так и не обнародованы.

Встреча органов власти с объявившими голодовку ипотечниками в Сургуте Цитата из видео «Обсуждение программы «Доступное жильё молодым». vk.comshtabugra

Во время сентябрьской голодовки в Сургуте протестующих ипотечников посетили представители региональных органов власти, Общественной палаты ХМАО, «Ипотечного агентства Югры», депутаты думы автономного округа и города Сургута. Югорский омбудсмен Наталья Стребкова ничего нового голодающим не сказала, лишь предложив попить чай, напомнив, что власти региона не уполномочены отменять решения судов.

«Под каждую жизненную ситуацию закон не придумаешь. Пальчиков на руке у нас пять. Каждый надрежешь — всей руке больно. Давайте объединимся в какой-нибудь совет, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, чтобы выработать решение, устраивающее всех, и не будем разводить злобные дискуссии в социальных сетях. Давайте спросим мнение жителей округа в онлайн-голосовании», — предложила Наталья Стребкова.

Представитель «Ипотечного агентства Югры» был более внятен, сообщив, что из более 30 тыс. семей, получивших субсидии и компенсации процентной ставки по ипотеке, к сентябрю проверено лишь 13 тысяч. По результатам расследования, всего 257 семей из тысяч предоставили недостоверные сведения о владении недвижимостью. Проверки продолжаются до сих пор и число семей, которым придётся вернуть деньги в югорскую казну, увеличивается. Но, как говорится, «главное в ходе следствия не выйти на свой собственный след».

Подробности: Власти Югры приехали к голодающим ипотечницам «попить чаю»

Не стихают митинги участников долевого строительства жилья в Нефтеюганске и Сургуте.

В 2019 году в Сургуте были выявлены 14 проблемных домов, которые возводятся с привлечением средств граждан и не сданы в срок. По шести домам решение уже найдено. В подвешенном состоянии находится достройка домов №№ 1, 2 и 3 в ЖК «Любимый» и дома №№ 2 и 6 в ЖК «Уютный». На них необходимо найти инвесторов.

«Дополнительной мерой для привлечения инвесторов стал новый порядок предоставления земли без проведения торгов, принятый правительством Югры. Администрация Сургута подготовила земельные участки, выделение которых будет компенсацией затрат и финансовой гарантией застройщиков перед банками», — пояснил замглавы Сургута Владимир Шмидт.

Недостроенное жильё Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Подробнее: В Сургуте ищут инвесторов на достройку проблемных домов

Власти Нефтеюганска традиционно не комментируют происходящее по принципу «молчание — золото». Здесь городская власть давно себя дискредитировала объявлением о «дератизации в мэрии» во время обысков ФСБ в 2019 году. Чиновников мэрии нефтеюганцы открыто называют «крысами».

Вместе с тем в Югре из-за «технических погрешностей» увеличился аварийный фонд с 419 до 431 тысячи квадратных метров. Наталья Комарова, безусловно, покритиковала чиновников, призвав наказать виновных.

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Чтобы разобраться, что же всё-таки происходит в жильём в ХМАО, в регионе три дня работала комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В Сургуте они завершили приём в 5:30 утра по местному времени. Правозащитники разобрали более 100 жалоб. Много обращений были связаны с нарушениями прав на доступное жильё, в том числе для малообеспеченных граждан и многодетных семей.

Председатель Совета Михаил Федотов заявил, что все факты жульничеств при строительстве жилья в Югре, распоряжении земельными участками, их межевании попадут к руководству Следственного комитета и Генеральной прокуратуры РФ.

О выборах губернатора в 2020 году

Уже официально заявлено спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым о выборах губернатора Югры в сентябре 2020 года. Прогнозы по поводу дальнейшей деятельности главы региона в СМИ противоречивы. Одни издания пророчат Комаровой почётную отставку с уходом в федеральное министерство, другие — третий губернаторский срок. Намётанный глаз политологов отметил активную работу Натальи Комаровой в международном направлении. Постоянный приём «хозяйкой Югры» иностранных делегаций, трёхдневный визит посла Франции в ХМАО, участие Комаровой в международной экспертной встрече по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве в Париже, где она представляла Россию. Некоторые наблюдатели шутят, что глава Югры давно привыкла жить в бурном регионе, где французские «жёлтые жилеты» кажутся детьми — так уж отправьте её послом в колыбель революций.

Наталья Комарова Admhmao.ru

Напомним, в Сургуте в марте 2019 года были задержаны участники несанкционированного митинга в жёлтых жилетах, которые развернули протест под окнами администрации Сургутского района. Предметом протеста стал земельный спор между «Российскими железными дорогами» и дачниками кооператива «Обский».

Подробности: В Югре задержали людей в «жёлтых жилетах»

«По моему мнению, руководство страны Наталья Комарова устраивает. Поэтому когда придёт время, её переведут в другое место. Замечу, что губернатор всё чаще отсутствует в регионе. Меж тем годами не решается проблема чистой воды для жителей Пыть-Яха, висят тяжёлым грузом невыплаты обещанных субсидий на покупку жилья молодым семьям Югры и исключение их из очереди по достижению 36 лет. Набили оскомину долгострои социальных объектов, таких как окружная клиническая больница в Нижневартовске», — поясняет уральский политолог Александр Лобов общую картину.

На взгляд эксперта, губернатор ХМАО сегодня показывает очень низкий уровень контроля за муниципалитетами, в которых «неожиданно» возникают конфликтные и скандальные ситуации. Тем временем Наталья Комарова блистает, как «хозяйка Югры», на международных мероприятиях, которые с завидным постоянством организует и принимает регион.

Напомним, Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года, согласно указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Но затем поменялась норма избрания глав регионов — отменили назначение прямым президентским указом. В 2015 году президент России Владимир Путин рекомендовал Наталью Комарову на пост губернатора, дума ХМАО поддержала мнение главы государства. И хотя считается, что Наталья Комарова руководит Югрой два срока, де-юре она находится на посту первый период и срок её полномочий следует отсчитывать с 13 сентября 2015 года.

Отметим, что губернатор Югры избирается путём многоступенчатой процедуры согласования через губернатора Тюменской области, президента России и думу ХМАО. Окончательное решение — за региональным парламентом.

Сама Наталья Комарова не задумывается о возможной отставке.

«По закону возможность ещё одного губернаторского срока существует, но сейчас, ежеминутно я не думаю об этом. Я продолжаю работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего», — заявила Наталья Комарова журналистам.

Пресс-конференция Натальи Комаровой Gov.admhmao.ru

А на пресс-конференции 12 ноября 2019 года она сообщила, что останется, если будет такая необходимость.

«Останусь. С каким чувством? С рабочим. Работать же приглашают», — ответила глава Югры на вопрос о том, как она поступит, если ей предложат баллотироваться на третий срок.

«Бомба замедленного действия»

Когда власть погрязла в обещаниях, а «светлое будущее» откладывается на потом, ситуацию в свои руки берёт активная общественность. И хорошо, если активисты конструктивные люди, а не ловцы рыбки в мутной политической воде.

Общественники из ОНФ в ХМАО предотвратили декабрьскую забастовку и голодовку водителей скорой помощи в Нижневартовске в связи с длительной задержкой заработной платы. На данный момент большая часть долгов погашена.

Но наибольшие опасения у общественников вызывает судьба самой «скорой». Сегодня в Нижневартовске в парке станции скорой помощи 18 автомобилей, из которых лишь 6 принадлежат медучреждению. Остальные машины предоставляет компания-подрядчик, оказывающая транспортные услуги.

У выигравшего тендер нового подрядчика собственных машин не оказалось: якобы только ведутся переговоры о приобретении транспорта в лизинг. Сумма нового контракта гораздо меньше, чем у предыдущего подрядчика, и водителей предупредили, что стоимость их работы снизится. Чтобы получить зарплату в 45 тыс. рублей (вспомним про официальную среднюю зарплату в регионе якобы 73 285 рубля), по словам подрядчика, водителю надо отработать 300 часов в месяц — это по 10 часов ежедневно, без выходных, в нарушение трудового законодательства.

Кроме того, водители скорой Нижневартовска не могут уложиться в установленный лимит на бензин — около 11 л на 100 км. Экономя топливо, шофёры не включают обогреватели, морозя себя и пациентов.

Работники скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Членам штаба ОНФ в департаменте здравоохранения Югры пояснили, что Нижневартовск — не единственный город, в котором работают по схеме аутсорсинга. К примеру, на станции скорой города Нефтеюганска аналогичный механизм применяется уже 11 лет без проблем. Какие проблемы в городе, где «молчание — золото»?

Подробнее: «Бомба замедленного действия»: водители скорой в Югре готовы к забастовке

Чтобы ситуация не стала «бомбой замедленного действия», общественники Югры создали рабочую группу, которая будет контролировать работу скорой Нижневартовска, не доводя спорные вопросы до открытых конфликтов.